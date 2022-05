Digitaler Channel-Workshop zum Thema Low Code

Ein stetig zunehmendes Angebot an "Low Code"-Plattformen wird herkömmliche Softwareentwicklungswerkzeuge bald in vielen Bereichen ersetzen. Das sogenannte Hard Coding, also das mehr oder weniger manuelle Erstellen des Quellcodes, scheint passé zu sein. Die Analysten von Gartner erwarten, dass schon im Jahr 2025 rund 70 Prozent der neu entwickelten Anwendungen auf Low-Code- und/oder No-Code-Techniken basieren werden.

Deswegen ist es für IT-Dienstleister jetzt an der Zeit, sich mit dieser Technologie auseinanderzusetzen. Denn mit Low-Code-Plattformen lässt sich die Entwicklung neuer Anwendungen rasant beschleunigen. Was früher Monate dauerte, kann - als Prototyp - bereits nach wenigen Tagen getestet werden.

Auf dem digitalen ChannelPartner Workshop "Low Code" werden relevante Anbieter, etwa Neptun Software, ihre "Low Code"-Plattformen vorstellen und aufzeigen, wie der Channel damit lukratives Business generieren kann.

Interessierte ISVs und Systemintegratoren können die Anbieter von Low-Code-Plattformen befragen und ihre eigenen Erfahrungen mit Softwareentwicklungswerkzeugen schildern. Vielleicht gibt es auch schon Kunden, die mittels Low Code entwickelte Anwendungen bereits im Einsatz haben?

In dem digitalenChannelPartner Workshop "Low Code" am 22. Juni 2022 werden wir den Teilnehmern aufzeigen, wie leicht sie ins "Low Code"-Business einsteigen und dort rasche erste Erfolge erzielen können. Hier können Sie sich für diese kostenlose digitale Veranstaltung registrieren lassen.

Digitaler Channel-Workshop zum Thema Low Code