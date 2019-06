04.06.2019

Der Digitalverband Bitkom will künftig das Geschäftsklima speziell in der IT-Branche gemeinsam mit dem Ifo-Institut ermitteln. Erstmals werde mit dem Digitalindex ein maßgeblicher Indikator für die Branche bereitgestellt, sagte Bitkom-Präsident Achim Berg am Dienstag in Berlin.