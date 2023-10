HR Analytics, die Schnittstelle zwischen Informationstechnologie und Personalmanagement, verspricht, die Effizienz und Effektivität von Personalentscheidungen deutlich zu steigern. Doch wie genau kann HR Analytics in Unternehmen eingesetzt werden?

Status Quo: Digitalisierung im Personalwesen

Die Digitalisierung hat die Unternehmen fest im Griff, wie die Studie "HR-Analytics 2025" von Cornerstone und Frankfurt Business Media zeigt, für die Personalverantwortliche aus 133 Unternehmen befragt wurden. Für 80 Prozent spielt das Thema derzeit eine wichtige Rolle in ihrer Arbeit, für zwölf Prozent ist es das wichtigste Thema, für zwei Prozent ist das Thema nicht relevant.

Wie man sieht, hat die Digitalisierung im Personalwesen nicht nur Einzug gehalten, sondern ist bereits fester Bestandteil der täglichen Arbeit von Personalverantwortlichen. Wer sich bisher noch nicht mit der Digitalisierung des Personalwesens beschäftigt hat, wird es in Zukunft immer schwerer haben, wettbewerbsfähig zu bleiben, wenn er nicht auf den Zug der Digitalisierung aufspringt.

Ein wichtiges Tool, um in der Zukunft im Bereich HR wettbewerbsfähig zu bleiben, ist IHR Analytics. Doch was ist das eigentlich genau?

Was ist HR-Analytics?

HR Analytics bezieht sich auf den Aspekt des Personalmanagements, bei dem Mitarbeiterdaten mit anderen Unternehmensdaten kombiniert und ausgewertet werden. Die Wurzeln dieses Ansatzes liegen in verschiedenen Wissenschaftsbereichen wie der Motivationspsychologie, der Sozialpsychologie und den Verhaltenswissenschaften, aber auch in den Disziplinen Big Data und Business Intelligence.

Was muss man mitbringen, um es einzusetzen?

Um HR Analytics Tools effektiv einsetzen zu können, sind nicht nur technologische Expertise erforderlich, sondern auch ein fundiertes Verständnis der fachlichen Prozesse im Unternehmen. Wer also auch im eigenen Unternehmen HR Analytics vorantreiben möchte, sollte stets interdisziplinär denken und vorangehen.

Erfolgskriterien:



Um HR Analytics erfolgreich einzuführen, braucht es mehr als nur technisches Know-how. Es muss auch einen klaren geschäftlichen Nutzen geben, die Unterstützung des Managements und die Ergebnisse müssen überzeugend präsentiert werden. Eine enge Abstimmung zwischen HR, IT, Finanzen und anderen relevanten Bereichen ist unerlässlich. Eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit der Arbeitnehmervertretung ist ebenfalls entscheidend für den Erfolg des Projekts. Datenschutz und ethische Richtlinien sind stets zu beachten.

Wie kann HR-Analytics Ihrem Unternehmen helfen?

Durch das Sammeln, Analysieren und Interpretieren von Personaldaten können Unternehmen Erkenntnisse gewinnen, die weit über das hinausgehen, was mit herkömmlichen Methoden möglich ist. Ein effizientes HR-Analytics-System kann beispielsweise dabei helfen, Fluktuation vorherzusagen, dieRekrutierung von Talenten zu optimieren und die Produktivität von Teams zu steigern. Durch die Identifizierung von Faktoren, die die Mitarbeiterzufriedenheit und -bindung beeinflussen, können gezielte Maßnahmen entwickelt werden, um Hochleistungsteams aufzubauen und die besten Talente im Unternehmen zu halten.

HR Analytics bietet somit nicht nur ein Werkzeug zur Verbesserung interner Prozesse, sondern kann auch als strategischer Vorteil in einem wettbewerbsintensiven Markt dienen. In einer Zeit, in der das Humankapital eines Unternehmens oft als sein wertvollstes Gut angesehen wird, kann der Einsatz von HR-Analytics den Unterschied zwischen einem guten und einem herausragenden Unternehmen ausmachen.

Insgesamt kann ein solches HR Analytics System dazu beitragen, wichtige Fragen zu beantworte wie zum Beispiel:

Welche Trends oder Situationen führen zu einer hohen Fluktuation?

Wie lange dauert es, bis mein Unternehmen einen Mitarbeiter eingestellt hat?

Welche finanziellen Investitionen sind erforderlich, um sicherzustellen, dass die Mitarbeiter ein optimales Maß an Produktivität und Zufriedenheit erreichen?

Wie viele und welche meiner Mitarbeiter werden in den nächsten 12 Monaten am ehesten kündigen?

Haben sich die Weiterbildungs- und Entwicklungsmaßnahmen konkret auf die Leistung meiner Mitarbeiter ausgewirkt?

Beispiele aus der Praxis

Nun wisst Ihr, was HR-Analytics ist und wofür man sie einsetzen kann. Doch wie kann ein Anwendungsfall in der Praxis aussehen?

Bei der Personalsuche:

Unternehmen, die in der heutigen Zeit wirklich Einfluss nehmen wollen, suchen nicht nur nach Bewerbern mit den richtigen Fachkenntnissen, sondern auch nach solchen mit den richtigen zwischenmenschlichen Fähigkeiten und der richtigen Mentalität. Sie wollen Menschen, die sowohl zur Unternehmensphilosophie als auch zu den Produktionserfordernissen passen. Die Übereinstimmung mit der Unternehmenskultur ist entscheidend.

Hunderttausende von Bewerbungen zu sichten und Einstellungsentscheidungen nur auf Basis von Basisdaten zu treffen, ist nicht zielführend und kann nach hinten losgehen. Denn so mancher potenzielle Bewerber wird übersehen, nur weil ihm eine bestimmte Kompetenz fehlt. Dabei ist zu bedenken, dass Kompetenzen erlernbar sind, zwischenmenschliche Fähigkeiten jedoch nicht.

Mit Hilfe von HR-Analytics könnten Unternehmen zum Beispiel anhand vorhandener Daten herausfinden, dass Teamarbeit und Innovationsgeist zuverlässigere Indikatoren für gute Arbeitsergebnisse sind als vorherige Berufserfahrung. Auf diese Weise können sie Bewerbern eine Chance geben, die sie zuvor vielleicht übersehen hätten.

Skill Analyse

Es steht außer Frage, dass der Erfolg eines Unternehmens in hohem Maße von den Kompetenzen und Qualifikationen seiner Mitarbeiter abhängt. Die Kompetenzanalyse ist ein spezifisches Verfahren zur Ermittlung der für das Unternehmen repräsentativen Schlüsselkompetenzen.

Sind diese Schlüsselkompetenzen identifiziert, kann ein optimales Kompetenzraster als Vergleichsbasis entwickelt werden. Dieses Raster kann dann mit den tatsächlichen Fähigkeiten und Kenntnissen der Mitarbeiter verglichen werden. Dies ermöglicht eine detaillierte Einschätzung der vorhandenen Kompetenzen und hilft, mögliche Defizite aufzudecken.

HR Analytics verändert das Personalwesen

Im Zeitalter der rasanten Digitalisierung verändert HR Analytics das Personalwesen von Grund auf. Mit dieser innovativen Technologie tauchen Unternehmen tief in die Welt der Daten ein, entdecken verborgene Talente und treffen gezieltere Personalentscheidungen. Der richtige Mix aus HR-Know-how und Datenanalyse revolutioniert nicht nur den Recruiting-Prozess, sondern ebnet Unternehmen auch den Weg, sich als Vorreiter in der digitalen Landschaft zu positionieren. Es ist mehr als nur eine Technologie - es ist die Zukunft des strategischen Personalmanagements.



