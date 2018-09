Der Mittelstand ist Industriezulieferer, Reiseanbieter oder Medizintechnikspezialist. So vielschichtig die Unternehmen im Mittelstand sind, eines ist einem Großteil von ihnen gemein: Die Digitalisierung fordert sie mit immer komplexeren Prozessen und Anwendungen, Innovationsbedarf sowie veränderten Kundenerwartungen heraus. Dieser Umstand erfordert neues Denken - und eröffnet neue Chancen.

Deutsche Unternehmen denken dabei nicht rein "analog", sondern sind in der Regel auf interne Applikationen fokussiert. Die wichtigen Produktivsysteme laufen, sind erprobt und stehen im Mittelpunkt der IT-Strategie. Was im Mittelstand an dieser Stelle jedoch oft fehlt, ist die Routine in großen Migrationsprojekten. Die Vision ist vorhanden, aber nicht die Mittel, um eine hybride Cloud-Strategie aus dem Boden zu stampfen.

Dem IT-Entscheider eines Mittelständlers stehen nur selten das Investitionsbudget und die Manpower zur Verfügung, um ausladende Cloud-Strategien und deren Implementierung umzusetzen. Reine Cloud-Kapazität ist hier nicht gefragt, sondern eine Komplettlösung. Unternehmen mit begrenztem IT-Budget können sich zudem kaum einen umfassenden Marktüberblick verschaffen, um die für sie - beziehungsweise ihre Cloud-Strategie - ideale Lösung zu finden.

Digitalisierungs-Grundstein Public Cloud

Aktuell wird immer deutlicher, dass die Public Cloud ein wesentlicher Digitalisierungs-Treiber ist. Kein Wunder, verspricht die Technologie doch eine beinahe grenzenlose Skalierbarkeit von Storage und Rechenleistung in Kombination mit flexiblen Abrechnungsmodellen. Die Anschaffung eigener Hardware ist nicht mehr nötig.

So macht die Public Cloud neue Services und Applikationen erst möglich - beispielsweise das Abfangen von Lastspitzen, IoT (Internet of Things) -Plattformen, Industrie 4.0 oder auch Datenanwendungen für Business Intelligence.

Amazon Web Services (AWS) ist für Unternehmen die erste (und bekannteste) Anlaufstelle, wenn es um Public-Cloud-Lösungen geht. Um den digitalen Bestrebungen des Mittelstandes gerecht zu werden, bietet AWS neben Rechenleistung und Speicherplatz zahlreiche Software und Platform Services an, darunter:

• AWS Redshift (Data Warehouse Service)

• AWS Quicksight (Business Intelligence aus der Cloud)

• AWS IoT (Services rund um das Internet der Dinge)

Ob Ihr Unternehmen nun im Einzelhandel, der Games-, Finanz- oder Gesundheitsbranche tätig ist: AWS hat für jede Branche das passende Tool, um schnelle Anwendungsentwicklung in der Public Cloud zu ermöglichen. Auch Bereiche wie Content Delivery, Storage, Blockchain, Business Intelligence oder Big Data deckt das AWS-Portfolio ab.

Wie Sie zur richtigen Lösung finden

Um als Mittelständler die passende AWS-Lösung für Ihre bestehende Infrastruktur zu finden und diese zu integrieren und auszurollen, müssen Sie jedoch keine ausladenden Portfolios studieren, sondern brauchen in erster Linie den richtigen Partner an Ihrer Seite. "Unsere Kunden wollen AWS so wirtschaftlich wie möglich nutzen. Ihr Ziel ist es nicht, zu AWS-Experten zu werden, sondern von den Vorteilen zu profitieren", so Maik Rosengart, Cloud Product Manager beim Managed-Cloud-Provider und AWS-Partner PlusServer.

Der Managed-Cloud-Anbieter blickt auf 20 Jahre Erfahrung und erfolgreiche Projekte in sämtlichen Branchen zurück und besitzt daher die nötige Expertise, um die Implementierung von Cloud-Lösungen vollumfänglich zu begleiten - auch wenn es dabei um Hybrid-Cloud-Modelle geht:

"Mit hybriden Lösungen ist es möglich, das Beste aus den verschiedenen IT-Welten zu nutzen. Hosting oder Cloud, On-Premise-Hardware oder externe Infrastruktur - je nach Workload können die verschiedenen Ressourcen in hybriden Umgebungen so eingesetzt werden, dass sie ihre Stärken voll ausspielen", erklärt Rosengart.

