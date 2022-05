Mit Digitall hat sich ein neues technologie- und businessorientiertes Beratungsunternehmen mit Fokus auf den DACH-Raum formiert. Das Unternehmen ist 2021 aus der langjährigen Partnerschaft von EC4U Expert Consulting und Bulpros hervorgegangen. Es wird vom europäischen Investmentfonds Silverfleet Capital unterstützt.

Ziel ist von Digitall ist es, Kunden auf dem weiteren Weg der digitalen Transformation und bei der Cloud-Nutzung zu unterstützen. Zum Kundenstamm gehören aufgrund der Vorgeschichte der beiden Vorgängerfirmen bereits zum Start größere Firmen aus den Bereichen Finanzdienstleistungen und Versicherungen, der Technologiebranche, der Automobilindustrie, sowie dem Einzelhandel.

Hauptsitz von Digitall ist in Frankfurt am Main. Insgesamt beschäftigt das Unternehmen jedoch über 1.500 Mitarbeiter an 28 Standorte in 13 Ländern. Im Rahmen seiner Expansionspläne in Europa will es jedoch bsi 2023 mehr als 400 weitere Personen einstellen und mehrere neue Büros eröffnen. Dabei soll unter anderem die Position in Großbritannien, Spanien und Portugal ausgebaut werden, um Kunden u vor Ort besser unterstützen zu können.

Die weitere Entwicklung soll auf der Expertise der beiden Vorgängerunternehmen aufbauen. EC4U Expert Consulting wurde im Jahr 2000 in Karlsruhe gegründet und spezialisierte sich auf die Bereiche Customer Relationship Management, Marketing Automation und Business Intelligence. Tätig war es vor allem in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Bulpros wurde 2010 gegründet und war eines der am schnellsten wachsenden Technologieunternehmen in Mittel- und Osteuropa. Das Angebot umfasste vor allem die Entwicklung digitaler Lösungen, Cybersicherheit, Cloud-Migration und Managed Services sowie Technologiedienstleistungen.

Nach der Fusion hat sich das Unternehmen auf die Fahnen geschrieben, "Kerngeschäftsprozesse sicher in die digitale Welt zu transformieren". Dazu unterhält Digitall unter anderem strategische Beziehungen zu Salesforce, Microsoft, IBM, SAP, Cisco, Snowflake, Zuora und Mulesoft. Als europäischer Dienstleister legt es besonderen Fokus auf Sicherheit und Compliance und Kunden nationale, europäische und globale Regularien und Gesetzen in vollem Umfang erfüllen.

