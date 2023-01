Digitec Galaxus steigerte 2022 den Plattformumsatz gegenüber dem Vorjahr um 8,7 Prozent auf 2,427 Milliarden Franken. Insbesondere in der Süd- und Westschweiz sowie in Deutschland konnte der Schweizer Onlinehändler neue Kundinnen und Kunden für seine Dienstleistung begeistern. ""Ich bin stolz und dankbar, dass wir in diesem bewegten Jahr bei stagnierenden Umsätzen im Detailhandel fast zweistellig wachsen konnten", sagt Florian Teuteberg, CEO von Digitec Galaxus. "Diese Entwicklung beweist, wie gut unser Angebot bei den Onlineshopperinnen und Onlineshoppern ankommt und dass wir das Vertrauen unserer Kundschaft geniessen." 2022 kauften über 3,3 Millionen Menschen mindestens einmal bei Digitec Galaxus ein, 700.000 davon in Deutschland und Österreich.

Dazu beigetragen hat sicherlich, dass Digitec Galaxus das Sortiment weiter ausbaute. In Deutschland hat es sich mehr als verdoppelt und umfasst nun 1,7 Millionen Produkte. In der Schweiz zählt das Sortiment knapp fünf Millionen Produkte. Des Weiteren hat Digitec Galaxus mehrere hundert Lieferanten und Händler neu angebunden. Die Mehrheit davon aus dem Ausland. Damit trägt Digitec Galaxus dazu bei, dass Produkte aus dem Ausland zu guten Preisen einfach bestellbar in der Schweiz verfügbar sind.

Online-Marktplatzmodell startet in Deutschland

In der Schweiz verzeichneten der Elektronikspezialist Digitec sowie das Online-Warenhaus Galaxus den grössten Kundenzuwachs erneut in der Süd- und Westschweiz. In Europa verzeichnete der Onlineshop ein hohes zweistelliges Umsatzwachstum. Besonders gefragt waren Produkte des täglichen Bedarfs sowie Geräte rund ums Thema der Stunde - das Energiesparen. Entsprechend erzielte der Schweizer Onlinehändler das grösste Umsatzwachstum in den Produktgruppen Do it + Garten, Supermarkt sowie Beauty + Gesundheit. Der Umsatz in den drei Kategorien wuchs im zweistelligen Prozentbereich. Rückläufig entwickelte sich nach den coronabedingten Boomjahren dagegen der Elektronikmarkt.

In Deutschland schaltet Galaxus.de nun einen weiteren Gang zu: Galaxus bringt das selektive Händlerprogramm der schweizerischen Digitec Galaxus AG ins Nachbarland. Händler können ihr Sortiment ab sofort unter eigenem Namen und ohne Grundgebühren beim Onlinewarenhaus in Deutschland verkaufen. In der Heimat hat der Marktführer seit 2016 über 400 Partner angebunden.Knapp die Hälfte der mehr als fünf Millionen Produkte kommt via Marktplatz ins Sortiment, rund 20 Prozent der Produkte bei Digitec Galaxus überschneiden sich mit Angeboten der Marktplatzpartner. Im Gegensatz zu Konkurrenz-Marktplätzen, die in Deutschland schon länger aktiv sind, setzt Galaxus auf ein kuratiertes Händlerprogramm: "Unsere Händler sind handverlesen und müssen zur Marke Galaxus passen", erklärt Simon De Toffol, Business Engineer bei Digitec Galaxus. "Galaxus ist keine unübersichtliche Sammelbörse, auch können sich Händler keinen prominenten Platz im Shop erkaufen. Bei Galaxus pflegen wir die Produkte nach kundenfreundlicher Logik ein." Zum Start sind bereits zehn Partner bei galaxus.de angeschlossen, darunter Namen wie ComStern.de, Shopfair24 oder SwissCommerce.

"Teilnehmer des Händlerprogramms bei Galaxus profitieren in der Schweiz von einem starken Absatzkanal, von einer hervorragenden Reputation, einer großen und aktiven Community sowie von einer riesigen Kundenbasis", erklärt De Toffol. Händler müssten bei Galaxus keine Grund- oder Initialgebühren bezahlen. Pro Verkauf falle eine Provision an. Eine Teilnahme am Marktplatz von Galaxus ermögliche den einfachen Zugang zu Millionen von Kundinnen und Kunden sowohl in Deutschland als auch in der Schweiz.