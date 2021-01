Der größte Schweizer Onlinehändler Digitec Galaxus platzte im Corona-Jahr 2020 förmlich aus allen Nähten: Im vergangenen Jahr erzielten das Online-Warenhaus Galaxus sowie der Elektronikspezialist Digitec im Heimmarkt Schweiz und Liechtenstein einen Plattformumsatz von 1.826 Milliarden Franken (umgerechnet rund 1,69 Milliarden Euro). Dies entspricht einer Steigerung gegenüber Vorjahr von 680 Millionen Franken oder 59 Prozent. Der reine Warenertrag belief sich auf 1.686 Milliarden Franken, ein Plus von 56 Prozent .

"Wir haben in diesem verrückten 2020 ein unglaubliches Jahresergebnis erzielt. Ich bin froh und stolz, dass wir den enormen Andrang bewältigen konnten. Ohne den unermüdlichen Einsatz aller Mitarbeitenden sowie die große Solidarität untereinander wäre dies nicht möglich gewesen", sagt Florian Teuteberg, CEO von Digitec Galaxus. "Im Mittelpunkt unserer Entscheidungen stand immer die Gesundheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Umso dankbarer und auch erleichterter bin ich, dass wir ohne schwerwiegende Krankheitsfälle durchs Corona-Jahr gekommen sind."

Lagerkapazitäten zum richtigen Zeitpunkt erweitert

Beide Onlineshops des Unternehmens, sowohl Digitec als auch Galaxus, konnten im abgelaufenen Geschäftsjahr den Umsatz steigern und Markanteile gewinnen. Das Online-Warenhaus Galaxus verdoppelte das Verkaufsvolumen, dennoch bleibt der Schweizer Elektronik-Marktführer Digitec bis auf weiteres der umsatzstärkere Shop. Besonders gefragt waren im Pandemiejahr die Dinge des täglichen Bedarfs sowie alle Produktgruppen, die das Leben in Zeiten von Homeoffice und Lockdown erträglicher gemacht haben. Das größte Umsatzwachstum erzielte Digitec Galaxus gesamtschweizerisch bei den Produktgruppen Do it + Garten sowie Baby + Eltern, dicht gefolgt von Beauty + Gesundheit, Sport sowie Haushalt & Küche. In den genannten Sektoren lagen die Umsätze mindestens doppelt so hoch wie 2019. Kräftig investiert hat die Schweizer Bevölkerung zudem ins Homeoffice. Der Bereich Computing wuchs gegenüber dem Vorjahr um gut 50 Prozent.

Um das Wachstum zu bewältigen eröffnete Digitec Galaxus im April ein neues vollautomatisiertes Kleinwarenlager im Aargauischen Wohlen. Mit dem Erweiterungsbau konnte das Unternehmen seine Lagerkapazitäten inmitten des ersten Lockdowns um 60 Prozent erhöhen und dadurch das enorme Bestellvolumen zeitgerecht verarbeiten. "Die Planung und Realisierung solcher Projekte dauert Jahre", erklärt Teuteberg. "Hand aufs Herz: Wir hatten Glück, dass die Bauarbeiten bereits weit fortgeschritten waren und wir die Inbetriebnahme einige Wochen vorziehen konnten." Um das rasante Wachstum von morgen zu bewältigen, seien bereits die nächsten Infrastrukturprojekte in Planung.

Weiter keine konkreten Umsatzzahlen gibt es zur Geschäftsentwicklung von Galaxus in Deutschland. Das Unternehmen teilt allerdings mit, auch hier seien im letzten Jahr die Geschäfte sehr erfreulich gelaufen: Das von Hamburger aus gesteuerte Deutschlandgeschäft habe alle Erwartungen übertroffen und auf seinem rasanten Wachstumskurs kurz vor Silvester bereits die 300'000ste Kundin beliefert. Dieses Jahr werde Galaxus.de sein Sortiment weiter stark vergrößern.