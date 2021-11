Der Verlust oder Diebstahl sensibler Daten kann für Unternehmen nicht nur existenzgefährdend sein, es drohen zudem bei gravierenden Verstößen gegen die DSGVO hohe Strafen. Berufsgeheimnisträger wie Ärzte, Rechtsanwälte oder Versicherungsunternehmen müssen im schlimmsten Fall mit Freiheitsstrafen rechnen. Das deutsche Unternehmen Digittrade GmbH aus Teutschenthal bei Halle arbeitet seit 2005 daran, Daten so sicher wie irgend möglich zu speichern. Die Produkte sind ab sofort bei der ADN - Advanced Digital Network Distribution erhältlich.

Die Speicherlösungen "Kobra Drive VS" und "Kobra Stick VS" von Digittrade wurden vom BSI für die Geheimhaltungsstufe VS-NfD (Verschlusssache - Nur für den Dienstgebrauch) zugelassen. Sie haben außerdem die Zulassung für EU-restricted und NATO-restricted klassifizierte Daten. Dabei erlaubt ein in den Datenträger integriertes Lesegerät die Zwei-Faktor-Authentifizierung mittels Smartcard und PIN. Der Code zum Ver- und Entschlüsseln der Daten befindet sich auf der Smartcard.

"Es war von Anfang an unser Ziel, eine BSI-Zertifizierung zu erhalten", sagt Robert Nutsch, Director Business Development Marketing & Sales bei Digittrade, "obwohl die Hürden extrem hoch sind und das gesamte Verfahren Jahre gedauert hat."

"Immer mehr Kunden und Partner suchen daher nach wirklich sicheren Möglichkeiten, Daten abzulegen und auszutauschen - und genau das bietet Digittrade", sagt Friedrich Frieling, Geschäftsführer der BCD-Sintrag AG und Head of Virtual Infrastructure DACH der ADN-Gruppe. "Wo Regierungen oder Unternehmen früher einen Kurier mit Handschellenkoffer von A nach B schicken mussten, um sensible Dokumente zu übermitteln, können sie heute unbesorgt per Post einen USB-Stick von Digittrade versenden. Es gibt im EU-Raum keinen anderen Hersteller, dem dies gelungen ist."

Vielfältige Einsatzmöglichkeiten

Die Übermittlung hoch vertraulicher Informationen ist aber nur ein Anwendungsfall für die hochsicheren Speichergeräte von Digittrade. Das Unternehmen bietet seine Speichermedien aktuell in vier Serien für unterschiedliche Schutzprofile an. Für Datenschutz und Sicherheit für Virtual Desktop Infrastructure (VDI), End User Computing (EUC) und Bring Your Own (BYO).

Für die Speicherung und Übermittlung von Geschäftsgeheimnissen, personenbezogenen und anderen besonders schützenswerten Daten gibt es spezielle DSGVO-konforme Speichermedien von Digittrade in Form von USB-Sticks oder Festplatten. Diese seien insbesondere für Unternehmen der "kritischen Infrastruktur" geeignet.

Für sicherheitsrelevante Unternehmen, Institutionen und Behörden

Weitere Anwendungsmöglichkeiten gibt es etwa für die Übermittlung von rechtsgültigen Signaturen oder zur Zugangskontrolle. In Kooperation mit Microsoft werde außerdem eine Lösung evaluiert, die sicherstellt, dass nur autorisierte Personen ein Systemupdate vornehmen können, heißt es von ADN.

"Durch unser Know-how im Bereich virtueller Infrastrukturen und den dazu gehörenden Herstellern ermöglichen wir es unseren Partnern, sichere Daten- und Desktop-Lösungen aus einer Hand zu bieten", so Frieling. "Als Gold Learning Microsoft Partner und Premier Learning Center Citrix sowie für viele weitere Hersteller tätiger Value Added Distributor bieten wir durchgängiges Know-how und Projektunterstützung mit passenden Experten."

Robert Nutsch, Director Business Development Marketing & Sales bei Digittrade, sieht die Erfahrung und Expertise der ADN als wichtigste Voraussetzung für eine erfolgreiche Zusammenarbeit: "Die ADN ist bekannt dafür, erklärungsbedürftige Produkte am Markt platzieren zu können, daher ist das für uns die ideale Partnerschaft."