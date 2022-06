Dinko Eror übernimmt als Vice President, Regional Sales Leader DACH, bei Red Hat die Verantwortung für den Vertrieb im deutschsprachigen Raum. Eror ist die Schnittstelle zwischen den Country Managern Gregor von Jagow (Deutschland), Dieter Ferner-Pandolfi (Österreich) und Richard Zobrist (Schweiz) und Hans Roth, Senior Vice President und General Manager EMEA.

Seine Position ist etwas stärker auf den Vertrieb ausgerichtet, als es die von Robert Lindner war. Lindner war zuletzt Vice President DACH bei Red Hat und hat beschlossen, das Unternehmen nach 14 Jahren zu verlasen. Mit Eror konnte Red hat einen erfahrenen und gut vernetzten Manager als Nachfolger gewinnen. Dinko Eror bringt zu Red Hat mehr als 25 Jahre Führungserfahrung in Technologieunternehmen mit. Zuletzt war Eror COO bei Matrix42 und übernahm dort nach dem Weggang von CFO Thomas Geiger zusätzliche Aufgaben. Bekannt wurde er im deutschen Channel durch seine Zeit bei Dell, Del EMC und EMC.

Bei Dell war er bis zu seinem Abschied im Mai 2019 vier Jahre lang als Senior Vice President und Managing Director tätig. Außerdem engagierte er sich als Mitglied des Boards von Dell Technologies EMEA in Branchenverbänden wie Bitkom, AmCham Germany und The World Economic Forum. Seit 2005 ist er auch als Associate Professor für IT Service Management an der Berufsakademie Mannheim aktiv.

Zu Dell kam Eror durch die Übernahme von EMC. Dort war er seit 2015 als Senior Vice President Global Services für die Region EMEA zuständig. Auch bei EMC war Eror schon Board Member und in früheren Positionen als Vice Presidet für Presales respektive Global Services verantwortlich. Zu EMC kam er 2009 als Technology Solutions Director für Deutschland und brachte da seine Erfahrung aus fast acht Jahren bei EDS beziehungsweise später der HP-Sparte EDS ein.

Das umfassende gesellschaftliche Engagement, dass Eror auch während seiner Zeit bei EMC und Dell pflegte, kommt nicht von ungefähr: Während seiner Studienzeit war Eror vier Jahre lang Abgeordneter des damals noch jungen kroatischen Parlaments.

"Ich freue mich auf die neue Aufgabe", sagt Eror zu seiner neuen Stelle. "Red Hat ist bekannt für sein klares Bekenntnis zur quelloffenen Software, seine branchenführenden Technologien und seine unglaubliche Unternehmenskultur. Wir wollen den herausragenden Erfolg der DACH-Region weiter ausbauen und werden unseren Kunden die für ihre individuellen Herausforderungen optimale Lösung liefern", erklärt der neue Vice President, Regional Sales Leader, DACH.



