Ab sofort übernimmt Dirk Bürger die Leitung des Channel- und Partner-Bereichs Systems der Asus Computer GmbH in Deutschland, eine Tochter der AsusTeK Computer Inc. aus Teipeh. Als Head of Channel soll er unter anderem den Ausbau der Partnerprogramme Asus Business als auch Asus Education weiter vorantreiben.

Wie die Deutschlandzentrale in Ratingen erklärt, lägen vor allem in der Erweiterung des Geschäftskundenvertriebs Chancen. Dazu sei das Portfolio für den Bildungssektor weiterzuentwickeln und zielgruppenspezifische B2B-Produkte aus den unterschiedlichen Serien zu vermarkten. Einen Teil der neuen Ausrichtung für den Bildungsbereich stellen beispielsweise die ChromeBooks und VivoBooks sowie die ProArt- und ExpertBook-Serien, die sich an kreative Grafikprofis richten.

Über 20 Jahre Expertise im IT-Vertrieb

Dirk Bürger verfügt über langjährige Erfahrung in der Branche und war vor seinem Wechsel zu Asus unter anderem als Senior Manager Sales & Business Development seit 2017 bei Acer Being Signage tätig. Der Vertriebsspezialist für Displays war davor bei Samsung Deutschland seit 1999 in verschiedenen leitenden Positionen verantwortlich, zuletzt als Vertriebsleiter und Business Development Manager für Professional Displays.

„Ich freue mich sehr auf die neuen Aufgaben und Herausforderungen in einem Unternehmen, das so eine starke Ausrichtung auf die Entwicklung innovativer Produkte hat“, sagt Dirk Bürger Head of Channel bei der Asus Computer GmbH. „Wir werden unser Engagement im Channel ausbauen, für dessen Erfolg eine nachhaltige Strategie und Kooperationen notwendig sind.“