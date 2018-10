Dirk Pfefferle verlässt Citrix auf eigenen Wunsch aus privaten Gründen. Er will sich nun voll und ganz seiner Familie widmen. Seine bisherigen Aufgaben als Area Vice President Central Europe übernimmt Sherif Seddik, Managing Director und Senior Vice President EMEA bei Citrix, so lange, bis ein Nachfolger gefunden ist.

Dirk Pfefferle kam im Januar 2015 zu Citrix. Er hatte zuvor über 20 Jahre internationale Management-Positionen in der IT-Branche bekleidet. Vor seinem Wechsel zu Citrix war er Area Manager Enterprise und Mitglied der Geschäftsführung bei EMC Deutschland. Davor war er einer der Geschäftsführer von Verizon Deutschland und bei dem US-Unternehmen als Area Vice President für das Geschäft in Deutschland, Österreich und Osteuropa verantwortlich.

"Ich möchte Dirk für seine hervorragenden Leistungen der letzten Jahre danken. Gleichzeitig möchte ich Citrix-Kunden und -Partnern in Deutschland versichern, dass sie weiterhin in guten Händen sind und ich mich gemeinsam mit dem regionalen Management-Team mit voller Kraft den Aufgaben der kommenden Zeit stelle", versichert Pfefferle-Nachfolger Seddik. Er leitet bei Citrix seit November 2015 die Region EMEA. An den bisher verfolgten Zielen und Strategien will das Unternehmen auch nach dem Wechsel festhalten.