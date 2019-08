Seit dem 1. August 2019 ist Dirk Pfefferle im Führungsteam der Dc-square GmbH, die mit HiveMQ eine IoT-Plattform entwickelt hat. Der 52-Jährige soll sich vor allem die Vertriebsstrategie und -aktivitäten des schnell wachsenden IoT-Startups aus Landshut kümmern und diese weiter ausbauen.

Der gebürtige Mannheimer verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung aus verschiedenen internationalen Management-Positionen bei namhaften Unternehmen der IT-Branche. Vor seinem Wechsel war Pfefferle Area Vice President CEE und Geschäftsführer der Citrix Systems Deutschland GmbH. Das Unternehmen hat er im Herbst 2018 "aus privaten Gründen" verlassen.

Von 2011 bis 2014 war er bei EMC Deutschland für das Großkundengeschäft hierzulande verantwortlich. Davor verantwortete er über drei Jahre bei Verizon Deutschland als Mitgeschäftsführer und Area Vice President die Aktivitäten in Deutschland, Österreich und Osteuropa. Weitere Stationen waren Cisco, Juniper, Compunet und Microsoft.

Auch interessant: Digital Leader Award

"Wir freuen uns, dass Dirk Pfefferle das HiveMQ-Team verstärkt", erklärt Christian Goetz, CEO der Dc-square GmbH, die nach außen inzwischen als HiveMQ auftritt. "Seine umfangreiche Erfahrung in der Vertriebsleitung wird dazu beitragen, das Wachstum unseres Unternehmens voranzutreiben. Dass jemand wie Dirk mit seiner umfassenden B2B-Erfahrung dem HiveMQ Leadership Team beitritt, ist eine großartige Bestätigung dafür, was HiveMQ erreicht hat und in Zukunft erreichen wird.“"

"Ich war sofort begeistert von der Technologie", freut sich Dirk Pfefferle. "Die Offenheit und Agilität im Unternehmen und auch der Teamspirit haben mich überzeugt. Ich glaube an die Kraft deutscher Unternehmen im internationalen IoT-Umfeld. Deshalb habe ich mich entschieden, die Zukunft von HiveMQ aktiv mitzugestalten und werde intensiv daran arbeiten, HiveMQ zum De-facto-Standard in der IoT-Kommunikation zu machen."