Als neuer Partner verantwortet Seifarth bei Salesfive den Bereich "Energy & Utilities" (Versorger). Mit seiner Erfahrung möchte er dieses Marktsegment für den Münchner Systemintegrator weiter entwickeln.

Vor seinem Eintritt bei Salesfive war Dirk Seifarth viele Jahre bei mehreren Beratungshäusern beschäftigt. Zuletzt verantwortete er acht Jahre lang das Salesforce-Geschäft in der DACH-Region bei BearingPoint. Von 2012 bis 2016 hatte Seifarth eine ähnliche Stellung bei DXC Technology inne. Die drei Jahre davor trieb er das Business beim CRM-Spezialisten Sykes (heute: Foundever) voran.

Seine berufliche Laufbahn begann Seifarth 2000 als Bankkaufmann bei der Deutschen Bank, anschließend absolvierte er erfolgreich das Betriebswirtschaftsstudium an der Universität Münster. 2018 erwarb er auch noch das "Executive Leadership"-Zertifikat der Yale School of Management.

