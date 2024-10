Vier der DIRT-Partnerunternehmen (Datagroup, Leitwerk, PCO und SHD), werden auf dem Messegelände (Halle 6, Stand 223) präsent sein. Sie versprechen Kunden, Systeme nach einem Cyberangriff rasch wieder einsatzbereit zu machen. Die von den DIRT-Mitgliedern angebotenen IT-Dienstleistungen reichen von der schnellen Identifikation des Angriffs über die effiziente Schadensbegrenzung bis zur Wiederherstellung der betroffenen Systeme. Das DIRT-Team vereinigt über 50 vom BSI ausgebildete Security-Experten. Diese können im schlimmsten Fall auch die komplette IT des Kunden übernehmen und managen.

Am DIRT-Stand erhalten it-sa-Besucher tiefe Einblicke in die neuesten Entwicklungen der IT-Security-Industrie. Ein Highlight wird am 23. Oktober 2024 um 14:45 Uhr "Die große Ransomware Gameshow" auf dem Forum in Halle 6A sein. Das Motto der Veranstaltung lautet hier: "Rette dein Unternehmen & gewinne dein Lösegeld! IT vs. CEO - Wer hat das Sagen?"

In dieser spannenden Gameshow geht es um nichts weniger als um die Rettung eines Unternehmens nach einer Cyberattacke. Hier erfahren Interessenten, wie sie sich nach einem Cyberangriff verhalten oder noch besser derartige Attacken bereits im Vorfeld erfolgreich abwehren können.

DIRT: eine neue Community innerhalb der Compass Gruppe