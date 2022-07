Erst vor wenigen Wochen haben wir darüber berichtet, dass Apple den Display-Hersteller BOE, der erst im Mai wegen unabgesprochener Änderungen am Panel-Design die Apple-Zertifizierung verloren hatte, wohl einer neuen Prüfung unterziehen will. Der Bericht von The Elec hat sich offensichtlich bewahrheitet, denn neuen Informationen aus Apples Lieferkette zufolge habe BOE die erneute Prüfung erfolgreich bestanden.

Das chinesische Magazin IT Home berichtet (via Patently Apple), dass die Produktion von rund fünf Millionen Panels für das Standard-iPhone 14 Anfang Juli, theoretisch also ab sofort, beginnen könne. Die Stückzahl stellt allerdings nur einen Bruchteil der Displays dar, die für das iPhone 14 benötigt werden. Schätzungen zufolge kauft Apple allein 2022 90 Millionen OLED-Panels ein, von denen 60 Millionen von Samsung Display und weitere 25 Millionen von LG Display geliefert werden sollen.

Gleichwohl stellt die Bestellung einerseits einen Vertrauensvorschuss dar, andererseits aber auch einen Beitrag Apples zum gesunden Wettbewerb. Da die Produktion in China generell etwas günstiger ist als in Korea, kann Apple Druck auf die beiden koreanischen Display-Hersteller, Samsung Display und LG Display ausüben und schließlich auch die Produktionskosten senken. (Macwelt)