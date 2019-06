Am 27. und 28. Juni dreht sich auf der DISTRIBUTE in Hamburg wieder alles um echte Use Cases und "hands-on" Blockchain-Projekte. Den Teilnehmern aus Wirtschaft und Wissenschaft werden Anwendungen in Bereichen wie Energy, Mobility, Logistics & Supply Chain Management, IoT, Finance & Insurance, Legal und Human Resources vorgestellt werden.

Auch aktuelle Themen wie z.B. STOs, DSGVO und Besteuerung von Crypto-Assets kommen nicht zu kurz. Über allem steht die Frage: Quo vadis Blockchain, quo vadis Crypto?

Ein namhaftes Speaker-Lineup garantiert die hohe Qualität der Veranstaltung ohne viel Marketing-Bla-Bla. Es sind Vertreter von großen Unternehmen und spannenden Startups vor Ort, darunter E.ON, Commerzbank, Deutsche Bahn, Metro AG, BMW, Siemens, IBM, Bitbond, EnBW, Chainstep, SatoshiPay u.v.a. Im Wochentakt kommen noch neue Speaker hinzu, so dass man sich auf ein ebenso hochwertiges wie abwechslungsreiches Angebot freuen darf.

Zudem wird Martin Würmli, seines Zeichens Verwaltungschef der Stadt Zug verraten, wie sich seine Stadt zum Epizentrum für Blockchain-Startups entwickelt hat.

Infos und Tickets unter www.distribute-conference.com