Vergangene Woche HPE und diese Woche Microsoft: Beide Hersteller haben nun ihre weltweiten Partner-Awards verliehen. Und bei beiden Herstellern hat TD Synnex - in Deutschland noch als Tech Data firmierend - in globaler Hinsicht sehr gut abgeschnitten.

Von Hewlett Packard Enterprise (HPE) wurde TD Synnex als "Global Distributor of the Year 2022" prämiert. Microsoft ehrte den weltweit tägigen Distributor bereits zum zweiten Mal in Folge mit dem "Microsoft Worldwide Partner of the Year Award 2022".

Den "HPE Global Distributor Award 2022" erhielt der Broadliner für seine Innovationsfreudigkeit und sein Engagement in der Zusammenarbeit mit HPE. "Wir sind sehr stolz auf diese Auszeichnung ", sagte Sergio Farache, Chief Strategy Officer bei TD Synnex". Unsere Beziehung zu HPE entwickelt sich weiter und wächst, und wir freuen uns auf die vor uns liegende Transformationsreise unserer beiden Organisationen", so der Manager bei dem Distributor weiter.

Microsoft- und HPE-Expertise nachgewiesen

Auch Microsoft hat die Leistungen von TD Synnex anerkannt und den Distributor als "Indirect Provider of the Year" ausgezeichnet. Damit würdigt der Softwarehersteller Tech Dats Transformation vom traditionellen Distributionsgeschäfts hin zum Solution Provider Modell, bei dem Vertriebspartner in großem Umfang nutzungs- und verbrauchsabhängige Managed Services für ihre Kunden erbringen.

Michael Görner, seit Kurzem Vice President Advanced Solutions bei Tech Data DACH, freut sich sehr über diese zwei Auszeichnungen und bedankt sichg dafür bei seinen beiden Hersteller-Teams: "Unsere Microsoft- und HPE-Experten haben mit großartigem Engagement, viel Herzblut und tollen neuen Services für unsere Vertriebspartner zu diesem exzellenten Ergebnis beigetragen."

