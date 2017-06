Als Hauptsitz der Ecom Trading GmbH wurde einst Feldgeding mit der Nähe zu München und dem Flughafen gewählt. Die Niederlassung befand sich damals noch in Tittling. Durch kontinuierlich steigende Umsatzergebnisse und Sortimente entschied man sich 2007 für neue größere Räumlichkeiten und zog nach Eging am See. Gleichzeitig bezogen die Verwaltung und Produktion in Dachau ein Gebäude mit etwa 7.000 m² allein für Lager- und Produktionsfläche, um den logistischen Anforderungen gerecht zu werden.

2016 wurde die Halle notwendigerweise ein weiteres Mal um weitere 3.700 m² vergrößert. Mit der Fertigstellung entstand, verbunden mit einer größeren Produktauswahl, ein zusätzliches Arbeitsplatzangebot in verschiedenen Bereichen des Unternehmens.

"Durch den ständigen Austausch mit Kunden, Herstellern und Lieferanten, wird seit jeher das Sortiment auf die aktuellen Marktbedürfnisse angepasst", so Gerhard Ellinger und resümiert: "Wir haben kompetente, zuverlässige Teamplayer in unseren Reihen, die ihr Fachwissen über den persönlichen Kontakt an Partner, Kunden und Kollegen weitervermitteln. Sie und starke Hersteller an unserer Seite, sind das Fundament unseres Erfolgs."

Zu diesem einmaligen Firmenjubiläum hat sich Ecom in Zusammenarbeit mit namhaften Herstellern für die langjährige Treue seiner Kunden besondere Leckerbissen ausgedacht. Als Dankeschön verlost der Grossist unter seinen Kunden, attraktive Preise namhafter Hersteller.

Fachhändler die Aktion verpassen und immer über aktuelle Angebote oder Gewinnspiele informiert sein wollen, können sich hier registrieren. (KEW)

Lesetipp: Ecom stellt seinen neuen Onlineshop vor