Die it-sa findet 2024 vom 22. bis 24. Oktober im Messezentrum Nürnberg statt. Zur 15. Auflage der Messe erwarten die Veranstalter über 850 Aussteller. Die werden erstmals über vier Hallen verteilt sein. Gemeinschaftsstände aus Israel, der Tschechischen Republik und Österreich unterstreichen die internationale Bedeutung, die die Messe inzwischen hat.

Auch die Security-Spezialisten unter den Distributoren und viele große VADs sind wieder auf der Messe vertreten. Meist mit größerem Stand oder zumindest mehr Herstellerpartnern als im Vorjahr. Es gibt aber auch Ausnahmen. So ist zum Beispiel Aqaio, das 2023 durchaus einen ansehnlichen Stand hatte, 2024 nicht mehr in Nürnberg vertreten. Auch Westcon-Comstor verzichtet 2024 auf einen eigenen Stand.

"In den vergangenen Jahren sind wir stets gern und erfolgreich nach Nürnberg gereist - in der Regel als Gastgeber, der an einem großen Partnerstand die Lösungen seiner Herstellerpartner in den Fokus rückt", sagt Robert Jung, Managing Director DACH+EE bei Westcon, dazu. "Das Konzept hat hervorragend funktioniert, und auch die it-sa selbst hat sich prächtig entwickelt. Das erfreuliche Resultat ist, dass 2024 erstmals nahezu alle Hersteller aus unserem Portfolio mit eigenen Ständen auf der Messe Flagge zeigen werden."

Westcon-Comstor mit "it-sa-battical"

"Das möchten wir zum Anlass für ein kleines it-sa-battical nehmen - eine einjährige Auszeit, in der wir unser bewährtes Messekonzept auf den Prüfstand stellen und dann behutsam aktualisieren oder vielleicht auch mutig ganz neu denken werden", erklärt Jung. Der it-sa treu bleiben will er trotzdem: "Unsere Experten werden diesmal als Gäste und Mitaussteller an den Ständen unserer Hersteller präsent sein - und in den Hallen natürlich als Besucher die Augen nach den neuesten Security-Trends offenhalten", sagt Jung.

Als Anlaufstellen für Partner mit Kaffeedurst nennt er in Halle 6 (Stand 6-232) den Stand von Check Point Software sowie den Proofpoint Stand in Halle 9 (Stand 9-21). Außerdem seien Termin- und Ticketanfragen unter securitymarketing.de@westcon.com möglich.

Also mit KI-Fokus, Security Circle und Escape Room

Also (Halle 6/Stand 31) beherbergt bei sich auf der it-sa 2024 Alcatel-Lucent, Eset, Microsoft, N-able und WatchGuard. Der Distributor empfiehlt vor allem einen Blick auf die Cybersecurity-Lösungen zu werfen, "die durch KI und Managed Services hochprofessionelle Security Operation Center (SOCs) im KMU-Bereich ermöglichen" - beispielsweise von Eset und WatchGuard.

Daneben sind Reseller-Partner eingeladen, den "Also Security Escape Room" live zu erleben. "Hier können die Besucherinnen und Besucher spielerisch erfahren, wie sich alltägliche Situationen in Cyber-Bedrohungen verwandeln können." Das interaktive Erlebnis sensibilisiere für den Schutz persönlicher Daten und zeigepraxisnah, wie Sicherheitsmaßnahmen effektiv umgesetzt werden können. Slots im Escape Room können hier gebucht werden.

Außerdem können sich Partner auch 2024 wieder über den "Also Security Circle" informieren. Gedanke dahinter ist eine herstellerneutrale Beratung durch den Distributor. "Partner erhalten einen umfassenden Überblick über die neuesten IT-Sicherheitsthemen und erfahren, wie sie sowohl ihre eigenen als auch die IT-Systeme ihrer Kunden optimal zukunftssicher und passgenau auf die individuellen Bedürfnisse gestalten können", verspricht Also.

Infinigate zeigt Größe

Für infinigate als Spezialist für Cybersecurity, Secure Networks und Secure Cloud sei die it-sa "ein Pflichttermin", erklärt André Stark, Managing Director Deutschland und Österreich, "um Entscheidern und IT-Sicherheitsbeauftragten aus den verschiedenen Wirtschafts- und Industriezweigen einen Überblick über unsere Hersteller und Services zu geben." Den aktuellen Themen OT und NIS2 trage man dabei mit erweitertem Portfolio Rechnung.

Auf 600 Quadratmetern in Halle 7 (Stand 7-229 / 7-239 und 7-245) hat Infinigate dazu Armis, Barracuda, Bitdefender, Cloudflare, Forcepoint, HPE Aruba Networking, Illumio, N-able, OneSpan, Progress, Trellix, Tufin, Ruckus Commscope, Versa Networks, WatchGuard und Yubico zu Gast.

Mit seinem tägliche Messeprogramm bietet der VAD einen Mix aus Herstellerinformationen, Experten-Talks und Diskussionsrunden. Ein "Partner Enabler Meetingpoint" erlaubt den Austausch mit den Business-Development-Experten von Infinigate, für den weiteren persönlichen Austausch steht eine Meeting-Lounge in der Mitte des Standes zur Verfügung. Und mit Unterstützung von Sophos und SonicWall gibt´s am 22. Und 23. Oktober jeweils ab 18 Uhr wieder die traditionelle Standparty.

ADN mit "IT-Security Kosmos" in Nürnberg

ADN will auf der it-sa (Halle 6, Stand 346) zeigen "wie ein vielfältiges und ausgefeiltes Angebot zum Themenkomplex Datenschutz und IT-Sicherheit aussehen kann und wie ADN Partner langfristig bei der Erarbeitung von maßgeschneiderten Sicherheitsstrategien unterstützt".

"Mit unserem Netzwerk aus führenden Security-Herstellern können wir Lösungen für jedes Sicherheitsproblem abbilden", sagt Geschäftsführer Hermann Ramacher. "Dabei steht keine dieser kuratierten Softwareanwendungen allein, sondern passt sich - wie die Teile eines Sternenbildes - optimal in ein großes Ganzes ein." Neben dem abgestimmten Zusammenspiel der Herstellerlösungen seien zudem tiefgreifende Schulungen und Zertifizierungen erforderlich, wie die ADN-Akademie sie biete.

Ein Schwerpunkt beim Messeauftritt von ADN ist der stark ausgebaute Security-Bereich von Microsoft. "Mit Microsoft Entra ID Protection sowie Microsoft Defender for Identity bietet Microsoft gleich zwei Lösungen, um Benutzeridentitäten effektiv zu schützen und Bedrohungen proaktiv zu erkennen. Hinzukommen KI-gestützte Angebote wie Copilot für Security oder Microsoft Sentinel, welche jeweils weitere Vorteile zur Verbesserung der Sicherheitsstrategie bieten", wirbt ADN.

"Es wird immer wichtiger, dass Partner das gesamte Security-Spektrum abdecken können. Dafür bieten wir ihnen die besten State-of-the-art Lösungen, aber auch das notwendige Wissen", betont Sabrina Eder, Head of IT-Security bei ADN. Deshalb stellt ADN auch nicht die Hersteller in den Vordergrund, sondern fünf einzelne Lösungsbereiche. Sie heißen: Vernetzte Sicherheit, Menschliche Firewall, Gemanagte IT-Security, ADN Professional sowie Technologien & Expertise.

Eine Übersicht über alle Vorträge am ADN-Stand und die Möglichkeit, individuelle Termine mit ADN zu buchen, finden Partner hier. Spontan geht´s dagegen einen Flug im Vollkörper-VR-Flugsimulator - für alle, die mal eine kurze Pause vom Messetrubel brauchen.

Sysob mit Herstellern und Partnern

Sysob ist in diesem Jahr mit acht Herstellern und vier Fachhändlern bei der it-sa vor Ort (Halle 7, Stand 409). Auf einer im Vergleich zum Vorjahr deutlich erweiterten Ausstellungsfläche gibt der IT-Security-Distributor einen Einblick in sein Lösungsangebot und berät Reseller zu den damit verbundenen Geschäftsmöglichkeiten.

Im Mittelpunkt stehen "ganzheitliche Sicherheitslösungen, die den Risikofaktor Mensch von Anfang an berücksichtigen." Thematisch geht es um Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA), Identitätsmanagement (IAM), Passwortverwaltung und Privileged Access Management (PAM).

Aber auch zu Firewalls, Endpoint Security, E-Mail-Sicherheit und E-Mail-Archivierung sowie Endpoint Detection and Response (EDR) und Extended Detection and Response (XDR) sind die Oberpfälzer auskunftsfähig. Und Gesprächsmöglichkeiten gibt es auch mit den in den vergangenen Monaten neu ins Portfolio gekommenen Herstellern Reiner SCT, Twinsoft und Egomind.

In der "Reseller-Area" am Sysob-Stand haben die Fachhändler Digitronic, Makro Factory, Planet 33 und Tap.de eigene Präsentationsflächen. "Als Schnittstelle zwischen Distributionsumfeld und Endkunden sind die vier Fachhandelspartner auf Themen wie Digitalisierung, Workplace Management, IT-Infrastruktur und IT Security spezialisiert und beraten Messebesucher zu den Produkten der Sysob-Hersteller", erklärt der VAD dazu. Weitere Informationen und kostenlose Tickets gibt es hier.

Icos mit breiter Brust in Nürnberg

Icos Deutschland hat sein Portfolio in den vergangenen Monaten um acht Hersteller erweitert. Die Neuzugänge heißen Absolute, CoreView, CrashPlan, Cymulate, Cynet, Drivelock, Keyfactor und Ionix. Einige präsentieren sich bereits auf dem Icos-Stand (Halle 7 / Stand 407), zu den anderen geben die Icos-Experten Auskunft.

"Wir sind bei unserer Umfirmierung vor zwei Jahren mit dem Ziel angetreten, ein vollwertiger Security-Distributor zu werden und unseren Partnern eine ganzheitliche IT-Sicherheit zu bieten", sagt Derk Steffens, Geschäftsführer Icos Deutschland. Nach den jüngsten Distributionsverträgen arbeitet der VAD nun fast 40 Herstellerpartnern zusammen - von denen über zwei Drittel aus dem Security-Bereich stammen.

"Mit der Portfolioerweiterung haben wir das Ziel im Blick und stellen weitere innovative und etablierte Technologien zum Schutz von IT-Geräten, Netzwerken und Daten bereit", sagt Steffens. "Durch die serviceorientierten Lösungen erreichen die Reseller eine langfristige Kundenbindung und -zufriedenheit. Mit Top-Innovationen und von Gartner anerkannten Trends unterstützt Icos seine Reseller- und MSP-Partner dabei, neue Märkte und Absatzpotenziale zu erschließen."

Bei Icos am Stand sind 2024 Avast, Crashplan, Coreview, FileWave, GFI und Kerio, IceWarp, Ionos, Libraesva und Lucy Security. Reseller können auch über Icos kostenlose Tickets bekommen. Anfragen dafür und Terminabsprachen vorab sind hier online möglich. An allen drei Messetagen gibt es ab 17 Uhr für Kunden, Partner und Interessierte am Stand einen Feierabendumtrunk.

Ectacom mit 10 Co-Ausstellern

Während sich die anderen Distributoren auf die Hallen 6 und 7 verteilen, ist Ectacom in Halle 9 (Stand 435) präsent. Mit dabei sind zehn Co-Aussteller - fast von A bis Z: Cofense, CounterCraft, ExtraHop, Garland Technology, Google Cloud Security, IBA Group, Nozomi Networks, Secunet, Spike Reply und ZeroFox. Reseller können mit dem Code 525749itsa24 hier ein kostenfreies Messeticket bekommen.