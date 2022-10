Die Kyocera-Tochter Ceyoniq ist eine am Markt anerkannte Anbieterin von Dokumenten-Management Systemen (DMS), und das niederländischen Unternehmen TIE Kinetix hat mit "Flow" eine Lösung zum Vermeiden von Papier in Geschäftsprozessen entwickelt. Ab sofort arbeiten beide Softwarehersteller in DACH zusammen, um Kunden in Deutschland, Österreich und in in der Schweiz ein Komplettsystem zum vollautomatischen Austausch und zur Verwaltung von digitalen Dokumenten, etwa von elektronischen Rechnungen, anzubieten. Mit dieser Offerte glauben beide Softwarehersteller, sich einen Vorsprung im Markt für digitale Bearbeitung von Geschäftsdokumente zu erarbeiten.

Denn vor allem Kunden der öffentlichen Hand weisen diesbezüglich einen immensen Digitalisierungsnachholbedarf auf. Die Flow-Plattform von TIE Kinetix sorgt dafür, dass digitale Angebote, Lieferscheine und Rechnungen so konvertiert werden, dass sie rechtssicher an die richtigen Adressaten gelangen. Um Manipulationen, etwa an Rechnungen, zu verhindern, werden diese digitalen Dokumente über das Peppol-Netzwerk vermittelt, eine Instanz, die Interoperabilität zwischen unterschiedlichen Systemen sicherstellt.



Auch für die IT-Branche heißt es endlich wieder Oktoberfest!

Wiesn-Frühschoppen mit Reinhold Hirschauer, Roland Kastner, Midhula Mahendran (alle PFU) und Leo Inderst (Axicom).

Gemütliches Beisammensein von Grenke und ChannelPartner in der Käfer-Wiesn-Schenke.

Bei Katja Neumann (Vertiv), Peter Marwan (ChannelPartner) und Frank Dettinger (Dell) geht es deutlich lustiger zu als beim Wiesn-Besuch des FC Bayern.

Alex Pope, Vice President bei Vertiv, ist bei der Maßkrughaltetechnik konservativ, Andreas Raum (Freyraum) probiert gerne Neues aus.

Alexander Ziegler und Alexander Dören (beide ADN) mit Jens Müller vom Vertiv-Partner Atecto aus Raubach.

Gerald Holler (Compris) und Alexander Glatzeder (Freyraum) amüsierten sich trotz Skandal um die Kapelle im Bräurosl-Zelt prächtig.

Daniel Breum freut sich, dass zu seinem Verantwortungsbereich als Regional Sales Director, Central Western Europe auch München gehört – und natürlich Katja Neumann und das ganze deutsche Team.

Benedikt Schleier und Janina-Hoffmann (beide Bechtle) harmonieren mit Oliver Parr (Dell) auch bei der Farbauswahl fürs Wiesn-Outfit.

Armin Weiler (ChannelPartner) beim Wiesn-Ratsch mit Georg Albrecht (Lenovo) in der Käfer Wiesn-Schänke.

Melanie Meier (Mitte, Ftapi) ist bei Brigitte Wehrmann und Freddy Staudt (beide Web Tech PR) sowohl bei Public Relations als auch bei der Oktoberfestbegleitung gut aufgehoben.

Ronald Wiltscheck (ChannelPartner) fühlt sich in Gesellschaft von Marion Rieken (Cradlepoint) und Melanie Meier (Ftapi) pudelwohl.

Juliane Zaiser (Web Tech PR) mit Jacqueline Krause (ForeNova) und Kelly Dorsey (Cradlepoint).

Zwischen zwei Maß passt immer noch ein Kaiserschmarrn!

Juliane Zaiser (Web Tech PR), Timm Friedrichs und Jörg von der Heydt (beide Bitdefender).

Das Löwenbräu-Zelt ist schon seit Jahren die Lancom-Wiesn-Heimat.

Peter Marwan (ChannelPartner), Eckhart “ET” Traber (Lancom) und Detlev Henning (TransPRent) sorgen für Stimmung im Löwenbräu-Festzelt.

Die Heimer Entenbraterei ist bekannt für ihr hervorragendes Geflügel.

Ronald Wiltscheck (ChannelPartner), Richard Waldner (Yokoy) und Daniela Müller (ADN) freuen sich schon auf die knusprige Ente.

Gemütliche Runde in der Heimer-Entenbraterei mit Gerry Steinberger (HPE), Katja Neumann (Vertiv), Thomas Jank, Saskia van der Kraaij und Peter Marwan (alle ChannelPartner).

Elatec zieht es ins Hacker-Zelt.

Armin Weiler (ChannelPartner) und Peter Sturmfels (HP) fühlen sich bei der Elatec-Wiesn im Hackerzelt wie im Himmel der Bayern.

Denis Kim (Elatec) hat Markus Schmidt (Systeam) im Hackerzelt getroffen.

Burhan Gündüz (Elatec) findet es optimal, dass Mike Hard vom amerikanischen Distributor ACDI den weiten weg über den großen Teich auf sich genommen hat.

Armin Weiler (rechts, ChannelPartner) freut sich, dass er mit Andy Slawetsky (Industry Analysts) einen amerikanischen Journalisten getroffen hat, der sich im Channel auskennt.

Denis Kim und Burhan Gündüz (beide Elatec).

Die Lexmark-Wiesn-Profis Olaf und Stephanie Tusche brauchen beste Wiesn-Stimmung. Daher zieht es sie mit Distributoren und Kunden ins Hacker-Zelt.

Bayern und Österreich vereint im Hackerzelt: Matthias Abhau (Lexmark) und Eduard Pacher (Systeam Österreich).

Eine zünftige Brotzeit sorgt für die notwendige Grundlage.

Mit Yokoy geht es ins Löwenbräu-Zelt.

Yokoy-Gründer und CEO Philippe Sahli und seine Top-Vertrieblern Luisa Quente und Richard „Richie“ Waldner finden Spend-Management besonders schön wenn das Geld für einen Wiesn-Besuch ausgegeben wird.

Darauf noch einen Liter Löwenbräu!

Thomas Jank, Ronald Wiltscheck (beide ChannelPartner) und Christian Seidl (Tie Kinetix) freuen sich über die Yokoy-Einladung.

Zum Ausklang gibt es noch einen Verdauungsobstler.

Im Zuge der Zusammenarbeit zwischen den beiden Software-Anbietern wird die Flow-Plattform mit der nscale-Lösung von Ceyoniq gekoppelt, damit kundeneigene Dokumentenverarbeitungsmechanismen und Prozessworkflows einwandfrei funktionieren - angefangen bei der Angebotserstellung, über den Beschaffungsprozess bis hin zur Zahlungsfreigabe nach Rechnungserhalt. Beide Anbieter wollen nun - auch über ihre Vertriebspartner - die jeweils andere Software des Kooperationspartners mitvermarkten.

Christian Hanisch, Head of Business Development bei der Ceyoniq, glaubt mit Flow die passende Software zum rechtssichern Versand und Empfang von digitalen Rechnungs- und Dokumenten gefunden zu haben: "Derartige Lösungen reichern unsere nscale Plattform an". Für TIE Kinetix-Geschäftsführer Christian Seidl sind es beileibe nicht nur die E-Rechnungen, die digital gemanagt werden müssen: "Im Zuge von Beschaffungsprozessen fallen hier zahlreiche weitere Dokumente an."

Ceyoniqs Channel Managerin Sabine Rumpf ergänzt: "Durch die Verknüpfung unserer DMS-Lösung nsale mit der Flow-Plattform von TIE Kinetix ergeben sich für unsere Vertriebspartner neue Geschäftschancen."



