Die Dokumenten-Management-Software DocuWare ist jetzt in Version 7.8 verfügbar. Neu ist unter anderem, dass Dateien, die über Microsoft Teams geteilt werden, nun auch in DocuWare über die Funktion "Anhänge importieren" archiviert werden können. Anschließend lassen sie sich in unternehmensweite Workflows integrieren und stehen berechtigten Kollegen zur Verfügung. Auch umgekehrt können vorhandene Dokumente über die Option "Teilen in Microsoft Teams" in einen Teams-Chat oder -Kanal übernommen werden.

Außerdem lassen sich Formulare mit Echtzeitberechnungen leichter erstellen. Der Endbetrag der Berechnung wird nicht nur sofort angezeigt, sondern kann auch als Indexwert übertragen und dann an anderer Stelle weiter verwendet werden. Das kann etwa bei Bestellungen und Reisekostenabrechnungen viel Zeit in der Buchhaltung sparen.

Eine weitere Neuerung in der Version 7.8 sind Index-Tabellen. Damit können zum Beispiel Mitarbeiter von unterwegs aus gezielt Rechnungspositionen genehmigen, ändern oder der zuständigen Rechnungsstelle zuweisen. Die neuen Funktionen sind sowohl in der Cloud- als auch der On-Premise-Version von DocuWare enthalten.