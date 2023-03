Dogado.partners, eine Marke der Dortmunder Dogado GmbH, operiert von Hannover aus und bietet für Geschäftskunden hochverfügbare Cloud-Services in der DACH-Region an. Der neue Partner der Fokus MSP GmbH versteht sich als Wegbegleiter von Systemhäusern und Managed Service Providern bei der Transformation in die digitale Welt und unterstützt diese mit partnerspezifischem Support auf Expertenniveau.

White Label Cloud Services

Ab sofort wird das gesamte Portfolio von Dogado.partners auch über die Fokus MSP-Plattform angeboten, die führende Lösungen für MSP beinhaltet. Dort erhalten IT-Dienstleister wie Systemhäuser, MSPs und Cloud Provider einen schnellen Zugang zu skalierfähigen White Label Cloud Services aus den Bereichen Infrastructure-as-a-Service, Platform-as-a-Service und Software-as-a-Service.

"Verbindende Elemente zwischen Dogado.partners und Fokus MSP gibt es viele", erläutert Thimo Groneberg, Director von Dogado.partners, die Beweggründe für die Kooperation. "Besonders gefällt uns die persönliche und ehrliche Kommunikation auf Augenhöhe mit Partnern. Darauf legen wir bereits seit vielen Jahren großen Wert, und der Erfolg mit unserem Partnergeschäft gibt uns Recht."

Jan Schmidt, Director Marketing von Dogado.partners erklärt: "Wir haben mit Fokus MSP eine Distribution an der Seite, die das Geschäft unserer Partner sehr gut versteht und dieses mit dem starken Value Add-Ansatz weiterentwickelt. Gerade im aktuell steigenden Bedarf an virtueller Cloud Infrastruktur, ist es für uns wichtig einen Partner zu haben der, individuell auf die Bedürfnisse von IT-Unternehmen und MSPs eingeht."

"Die Kooperation mit Dogado.partners lag für uns einfach auf der Hand", ergänzt Fokus MSP-Geschäftsführer Stefan Steuer. "Wir bieten innovative Produkte und Lösungen für Managed Service Provider an, und genau solche gut durchdachten Produkte finden sich in dem Portfolio von Dogado.partners. Gekrönt wird das Angebot von einem Experten-Service, der in der Branche seinesgleichen sucht. Ein 'Perfect Match', würde ich sagen."

Ein passendes Webinar über die neue Kooperation und die Vorteile für Reseller findet am 23. März 2023 statt. Weitere Infos dazu und die Möglichkeit zur Anmeldung bietet Fokus MSP unter diesem Link an.