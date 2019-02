Bereits im dritten Jahr vergibt der Plus X Award die Auszeichnung „Deutschlands bester Händler“. Mittels Umfrage durch das Deutsche Institut für Produkt- und Marktbewertung mit insgesamt 2.012 gültigen Stimmen wurde untersucht, welche Unternehmen die höchste allgemeine Kundenzufriedenheit erreichen konnten. Ziel der Auszeichnung ist es, den Handel zu stärken und zu unterstützen. „Dabei wollen wir die Händler in den Fokus rücken, die ihre Kunden zufriedenstellen, indem sie etwa durch ein qualitativ hochwertiges Sortiment, durch eine attraktive Preisgestaltung und durch kundenorientierten Service überzeugen“, sagt Plus X Award Präsident Donat Brandt.

Zum dritten Mal in Folge sicherte sich in der Kategorie „Elektronik Kooperation“ Euronics die Auszeichnung. Benedict Kober, Sprecher des Vorstands der Euronics Deutschland eG, sieht die Auszeichnung als Bestätigung der strategischen Entscheidungen der vergangenen Jahre: „Euronics hat dieses Jahr viele Gründe zu feiern. Wir werden 50 Jahre alt und können so von einem Erfahrungswert von einem halben Jahrhundert profitieren. Dass wir mit unserem Konzept als Multi-Kanal-Händler nicht nur besser als der Markt performen, sondern dabei auch eine durchweg positive Kundenzufriedenheit bestätigt bekommen, bestärkt uns darin, unseren Weg konsequent weiterzuverfolgen.“

Stolz ergänzt Kober: „Die Bedürfnisse unserer Kunden sind das wichtigste Kriterium für unseren langfristigen Erfolg. Bei einem stetig wachsenden Produktangebot müssen Service und Beratungsleistung zu jeder Zeit stimmen. Das hat sich Euronics auf die Fahne geschrieben und der Plus X Award ist der Beleg dafür, dass wir im Sinne der Kunden handeln.“

Preise für Media@home, Gravis und Saturn

Neben der Euronics Kooperation konnte auch Media@home, das Fachhandelskonzept für auf Medienintegrations- und Smart-Home-Lösungen spezialisierte Händler in der Gruppe, konnten zum wiederholten Mal einen Plus X Innovationspreis in der Kategorie „Elektronikfachgeschäft“ für sich gewinnen. Dies verdeutliche, dass die Strategie des Betriebstypenmanagements aufgehe, erklärt Patrick Schwarzhaupt, Leiter Betriebstypenmanagement bei Euronics: „Der Fokus unseres Betriebstypenmanagements liegt weiterhin auf der Unterstützung bei der Transformation vom Point of Sale zum Point of Emotion.“

Zu den weiteren Elektronikhändlern, die mit dem diesjährigen Plus X Award ausgezeichnet wurden, zählt in der Kategorie IT/Telekommunikation die zu Molbilcom-Debitel gehörende Apple-Kette Gravis. In der Kategorie Elektromarkt setzte sich Saturn durch.