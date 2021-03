Gut ein halbe Jahr Auszeit hat sich Doris Albiez nach ihrem Ausscheiden bei Dell gegönnt. Seit dem 15. März 2021 steht sie der IT-Branche in Deutschland wieder mit ihrem profunden Wissen zur Verfügung - als Vorsitzende des Advisory Boards der MCL Gruppe. Diesem Systemhaus-Konglomerat gehören die MCL IT GmbH, die Elanity Network Partners GmbH sowie die Secadm GmbH an.

Das 1992 in Böblingen bei Stuttgart gegründete MCL-Gruppe liefert ihren Kunden Services rund um hybride Datacenter, Modern Workspace, moderne Netzwerke und IT-Security-Konzepte. Dabei bietet das Systemhaus Lösungen unter anderem von Microsoft, HP, HPE, Lenovo, Fortinet, VMWare und Veeam. Derzeit beschäftigt das Systemhaus-Konglomerat 240 Mitarbeiter an elf Standorten in Deutschland. Zu den bevorzugt von MCL bedienten Branchen zählen der deutschsprachige Mittelstand, das Gesundheitswesen und öffentliche Auftraggeber. Während der Corona-Pandemie hat MCL für diese Kunden spezielle Pakete im Bereich Security, Work-from-Home und für die Flexibilisierung der Unternehmens-IT geschnürt.

Doris Albiez soll das Wachstum MCL-Gruppe fördern, indem sie das Executive Management um den CEO Alexander Wolff berät. Die langjährige IBM-, Dell - und Ingram-Managerin freut sich bereits auf eine neue spannende Aufgabe: "Die MCL Gruppe ist schon heute für über 3.700 Kunden ein Schlüssel für die Weiterentwicklung der erfolgreichen Unternehmens-IT. Als Vorsitzende des Advisory Boards werde ich meinen Teil dazu beitragen, die organische und anorganische Wachstumsstory von MCL fortzuschreiben", so Albiez weiter. Sie möchte das Leistungsangebots der gesamten MCL-Gruppe ausbauen und hierfür eine schlagkräftige Truppe zusammenstellen.

Jörg Zirener, Senior Managing Director beim MCL-Shareholder One Equity Partners, sieht sich auf dem richtigen Weg, um das Systemhaus-Konglomerat zu einem führenden deutschen Anbieter für Cloud Transformation und New-Style-of-IT zu entwickeln: "Auch und gerade in der besonderen Situation der Covid-19-Pandemie sehen wir großes Potential im deutschen Markt. Wir setzen mit unserem Investment auf End-to-end-Lösungen, die Kunden echte Erleichterungen und Business Value verschaffen", so Zirener weiter. "Mit Doris Albiez konnten wir nun eine der Top-IT Persönlichkeiten in Deutschland für das MCL Advisory Board gewinnen, was wir im Namen aller Shareholder sehr begrüßen."

