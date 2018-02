Wie die Münchener Niederlassung von LogPoint mitteilt, soll sich Doris Fiala von München aus um den Ausbau der Vertriebspartner in DACH kümmern. Mit bald 30 Jahren Vertriebserfahrung, davon 19 Jahren in der IT-Security-Branche, verantwortet sie ab sofort die deutschen Partner des Unternehmens. Sie berichtet an Pascal Cronauer, Regional Director DACH bei LogPoint.

LogPoint sieht vor allem im deutschen Mittelstand noch Wachstumspotenzial, dass unter Fiala zusammen mit zertifizierten Partnern ausgeschöpft werden soll. Dabei stünden Themen wie SAP-Security, verhaltensbasierte Angriffserkennung sowie Machine Learning im Mittelpunkt.

Ihre Karriere startete Doris Fiala 1989 bei Digital Equipment im Softwarevertrieb und kam 1998 über Siemens zu Veritas, wo sie seit 1999 im Bereich Enterprise Reseller tätig war. Als Channel Managerin hat Fiala danach für Websense, Webwasher und RSA Security gearbeitet. Bei Dell Software und BlueCoat war sie für den Channel beziehungsweise die strategischen Partner in DACH verantwortlich. Vor ihrem Wechsel zu LogPoint war sie über drei Jahre Key Account bei Arrow ECS.

"Mit ihrer Erfahrung trägt Doris Fiala Verantwortung für den Ausbau des Channel-Vertriebs in DACH und bringt darüber hinaus wertvolle Kenntnisse aus der IT-Sicherheit mit, von denen wir, aber auch unsere Partner profitieren werden", erklärt Pascal Cronauer. "Wir wollen unsere Channel-Aktivitäten auf eine breitere Basis stellen und haben uns deshalb dazu entschieden, noch mehr in den Channel zu investieren. Ich bin überzeugt davon, dass wir mit unseren bestehenden und neuen Partnern in 2018 den Erfolg der vergangenen Jahre noch deutlich ausbauen werden und freue mich auf ein spannendes neues Jahr."

"LogPoint ist seit mehreren Jahren in der DACH-Region aktiv und konnte sich sukzessiv unter den Anbietern von SIEM- und Sicherheits-Monitoring-Software etablieren", sagt Doris Fiala, Channel Managerin DACH bei LogPoint.

"Als Channel Managerin werde ich als zentrale Ansprechpartnerin die Beziehungen zu unseren bestehenden Partnern weiter ausbauen, sowie das LogPoint Partner-Programm und Partner Enablement verstärkt umsetzen, um strategisch die Partnerlandschaft zu erweitern. LogPoint verfolgt in der DACH-Region bislang eine One-Tier Channel-Strategie ohne Distribution, hier ist eine enge Zusammenarbeit mit den Partnern besonders wichtig." (KEW)