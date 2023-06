Die schwedische Doro AB aus Malmö präsentiert das Smartphone Doro 8200, das mit allen wichtigen Funktionen eines modernen Smartphones ausgestattet ist und diese, für ein aktives und sicheres Leben, an die Bedürfnisse des Alterns angepasst hat. Der Nachfolger des mehrfach ausgezeichneten Doro 8100 ist zwar auf den ersten Blick nicht von einem Standard-Smartphone zu unterscheiden, hat allerdings mit der Benutzeroberfläche EVA eine einfachere Menüführung.

EVA - einfache Bedienung komplexer Funktionen

Zahlreiche, angepasste Funktionen erleichtern die Bedienung bei Fotografie oder Video-Telefonie. Doro 8200 hat eine 16 Megapixel Triple-Kamera mit QR-Code-Reader und Porträtmodus integriert. Für das besondere Plus an Sicherheit sorgt außerdem die integrierte Notruftaste auf der Smartphone-Rückseite, die für Hilfe auf Knopfdruck sorgen kann. Zusätzlichen Schutz bietet das 8200 in Kombination mit dem Alarm Trigger oder der Doro Watch, für eine noch sicherere Aktivierung in Notfallsituationen.

Die patentierte Benutzeroberfläche EVA (Enkel, Vänlig och för Alla) bedeutet zu Deutsch "einfach, freundlich und für alle" und steht für eine intuitive Navigation im Konversationsstil durch das Handymenü. EVA vereinfacht die Inbetriebnahme des Smartphones, bietet schnelle Tutorials und individuell einstellbare Symbolgrößen. Der Nutzer kann zudem zwischen EVA und der regulären Android-Oberfläche umschalten.

Zu den technischen Highlights gehören neben dem Google Assistant, mit dem Nachrichten gesendet, Erinnerungen eingestellt, E-Mails abgerufen oder Lieblings-Playlists abgespielt werden können, auch ein innovatives und exklusive Audioprofil für einen deutlicheren Klang und klarere Sprache. Doro ClearSound unterstützt den natürlichen Klang bei Telefonaten, damit Nutzer mit altersbedingtem Hörverlust oder in lauten Umgebungen ihr Gegenüber auch gut verstehen - selbstverständlich Hörgeräte-kompatibel.

Mehr Sicherheit für Notfälle

Die integrierte Notruftaste auf der Rückseite des Doro 8200 ermöglicht dem Träger ein sicheres Gefühl und sorgt mit dem zusätzlich erhältlichen Alarm Trigger oder der Doro Watch für maximale Unbeschwertheit, Lebensfreude und ein Plus an Sicherheit - immer und überall. Angehörige werden mit nur einem Tastendruck kontaktiert und im Notfall sendet die innovative Response by Doro App einen Alarm mit der GPS-Position an bis zu fünf ausgewählte Kontakte.

Der optionale Alarm Trigger kann um das Handgelenk oder den Hals getragen werden und löst auch dann den Alarm aus, wenn das Smartphone bis 10 Meter entfernt außer Reichweite ist - etwa bei einem Sturz. Weiterhin ist die bekannte Software TeamViewer bereits auf dem Doro 8200 installiert, damit Familie, Freunde oder andere Vertrauenspersonen bei Bedarf auch aus der Ferne bei der Bedienung des Smartphones assistieren können. So können etwa Apps installiert, das Handy aktualisiert, Dateien übertragen oder etwa Helligkeit, Lautstärke oder Kontrast eingestellt werden.

Preis und Verfügbarkeit

Das Doro 8200 ist für 299 Euro unverbindliche Preisempfehlung inklusive Mehrwertsteuer im Handel und Online erhältlich, der Alarm Trigger für 29,99 Euro. Derzeit läuft eine Rabattaktion für ausgewählte Premium Products+ von Doro Watch, Doro Tablet und dem Vorgänger Doro 8100 unter diesem Link.