Anlässlich des in Brüssel stattfinden European Innovation Council Summit hat die EU-Kommission die Gewinner der siebten Auflage des European Capital of Innovation Awards bekannt gegeben. Der Preis ging dieses Jahr an die Stadt Dortmund. Die Ruhrgebietsstadt steht damit in einer Reihe mit Barcelona, Amsterdam, Paris, Athen, Nantes und dem belgischen Leuven (Löwen), die den iCapital Award in den Vorjahren erhalten haben.

In der neu eingeführten Kategorie "European Rising Innovative City" hat sich die finnische Stadt Vantaa durchgesetzt. Im Finale standen hier noch Cascais (Portugal) und Trondheim (Norwegen). Als bester deutscher Vertreter schaffte es Ludwigsburg in diesem Wettbewerb bis ins Halbfinale.

Die Awards werden nach einem umfangreichen Evaluierungsprozess von zwei Expertengremien vergeben. In die Bewertung fließen langfristig erfolgreiche Bemühungen der Kommunen ein, die ein Umfeld schaffen, dass Innovationen fördert und Neuerungen gegenüber aufgeschlossen ist. Dazu gehört auch, dass die Städte selbst innovative Konzepte entwickeln und umsetzen. Ziel ist es, andere Städte auf diese Leistungen aufmerksam zu machen und sie zur Nachahmung zu bewegen.

"Der Preis ist ein Ergebnis von Teamwork in Dortmund als Großstadt der Nachbarn", erklärt Oberbürgermeister Thomas Westphal. "Viele engagierte Partnerinnen und Partner aus Wissenschaft, Wirtschaft, Stadtgesellschaft und Verwaltung haben in den letzten Jahren ein nachhaltiges Innovations-Ökosystem aufgebaut. Es ist ein Nährboden für Start-ups und Unternehmen, für Forschung und Entwicklung, für Bildung und Kultur entstanden. Aber auch für die Umsetzung von guten Ideen, sozialen Projekten und kreativen Lösungen vor Ort in unseren Nachbarschaften."

Die Teilnahme am Wettbewerb hat sich für die Gewinner auch finanziell gelohnt. Neben der prestigeträchtigen Anerkennung bekommt die Stadt Dortmund einen Scheck in Höhe von einer Million Euro. Dublin und Malaga als zweiplatzierte dürfen sich ein Preisgld von 100.000 Euro teilen. Als Gewinner der Kategorie "European Rising Innovative City" bekommt das nördlich an die finnische Hauptstadt Helsinki angrenzende Vantaa ein Preisgeld von 500.000 Euro. Auch hier bekommen die beiden Mitfinalisten jeweils 50.000 Euro. Teilnahmeberechtigt waren bei diesem Wettbewerb Kommunen mit 50.000 bis 249.999 Einwohnern.