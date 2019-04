Seit 1. März 2019 ist Holger Schneider im Team von Birgit Nehring, Director Software & Cloud, bei der Ingram Micro Distribution GmbH und soll dort als Senior Manager IaaS sein Know-how einbringen. Die Position wurde in direkter Berichtslinie zu Birgit Nehring neu geschaffen, um dem stark wachsenden IaaS-Markt gerecht zu werden.

Der MBA mit Promotion in Marketing und Finanzen startete seine berufliche Laufbahn mit internationalen Stationen in Rotterdam, Hong Kong und London. Schneiders Fokus zeigt auf Vertrieb, Key Account Management und Business Development. Er sammelte umfangreiche Erfahrung auf Systemhausseite sowie in der Distribution, zuletzt als Teamlead Cloud Sales bei der Tech Data GmbH & Co. oHG. Er verfügt über umfassende Kenntnisse im Bereich Value Software bei Microsoft Azure und Amazon Web Services.

"Wir sehen, dass der IaaS-Markt massiv wächst und die Anforderungen von Endkunden und Partnern steigen", erklärt Birgit Nehring. "Die Benennung von Holger Schneider zum Senior Manager IaaS ist unser klares Bekenntnis, dass wir auf einen weiteren Ausbau dieses Zukunftsthemas setzen und unsere Partner darin unterstützen, ihr Entwicklungspotential durch die Skalierbarkeit und die resultierenden Möglichkeiten zur Kostenersparnis voll auszuschöpfen."

"Mein Einstieg war sehr spannend", beschreibt Holger Schneider seinen Start bei Ingram Micro. "Ich hatte kurz nach meinem Antritt schon die Gelegenheit, zum Ingram Micro Cloud Summit in die USA nach San Diego und weiter ins Headquarter nach Irvine zu reisen. Der Spirit, den ich dort im globalen Cloud-Team erlebt habe, hat mich in Kombination mit den riesigen Möglichkeiten des Cloud Marketplace erneut in meiner Entscheidung für den Wechsel zu Ingram Micro bestärkt. So können wir unseren Partnern speziell im Projektumfeld überzeugende ganzheitliche Lösungen anbieten."