Seit Januar 2020 ist Dr. Stephan Frohnhoff neuer Vorstandsvorsitzender der MSG Group GmbH und deren Tochter MSG Systems AG. Mitgründer Hans Zehetmaier zieht sich mit Erreichen des 65. Lebensjahres aus dem operativen Geschäft zurück und wechselt in den MSG-Aufsichtsrat.

Frohnhoff ist seit 2011 im Vorstand der MSG und bisher für die Branchen Banking und Public Sector verantwortlich. In der neuen Position übernimmt er in Zusammenarbeit mit dem übrigen Vorstand das operative Geschäft sowie die strategische Weiterentwicklung der Gruppe. Die Ausrichtung der Unternehmensgruppe auf die nächsten fünf Jahre wurde in der Roadmap 2025 unter Einbindung des gesamten MSG-Führungskreises entwickelt.

„Es ist mir ein Anliegen, meine große Anerkennung für die Lebensleistung von Hans Zehetmaier auszudrücken“, sagt Stephan Frohnhoff. „Der Erfolg der MSG ist Ausdruck eines nachhaltigen, unternehmerischen Handelns.“

Roadmap 2025 und weitere Wechsel

„Mit der Roadmap 2025 stellen wir die Weichen weiterhin auf nachhaltiges Wachstum“, erklärt der neue Vorstandsvorsitzende weiter. „Inhaltlich unterstreicht die Roadmap unsere Ambition, Kunden zum Erfolg zu führen und dabei stets den Menschen in den Mittelpunkt zu stellen: Kunden, Mitarbeiter und Nutzer unserer Lösungen. Die Nähe zu Markt und Menschen bleibt auch in einer Welt, in der alles eine digitale Kopie bekommt, unser Kompass.“

Mit dem Wechsel in der MSG-Führung ergaben sich weitere personelle Veränderungen. Jens Stäcker schied auf eigenen Wunsch aus dem Vorstand aus, um sich auf seine Funktion als Vorstandsvorsitzender des 2018 gegründeten Unternehmens MSG nexinsure zu konzentrieren.

Neu in den Vorstand wurden Rolf Kranz sowie Dr. Jürgen Zehetmaier berufen. Beide sind seit langer Zeit für die MSG tätig und bringen umfangreiche Erfahrung in ihre neuen Positionen ein. Kranz verantwortet ab sofort das versicherungsspezifische Solution Consulting. Zehetmaier kümmert sich um die MSG-Produkte der Insurance-Branche und erhielt die Leitung über die Zentralbereiche Administration, Finanzen, Controlling und Organisation.

