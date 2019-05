Dracoon, Anbieter von Lösungen für Enterprise Filesharing, hat mit Mark Kieffer einen Senior Manager Channel Sales ernannt. Kieffer übernahm die Aufgabe im April. Er soll sich bei dem Anbieter aus Regensburg um den Auf- und Ausbau des Channel-Programms auf internationaler Ebene kümmern. Neben der Entwicklung des Partnerprogramms für die Reseller gehört zu seinen Aufgaben auch die Betreuung der OEM- und Technologiepartner.

Seine berufliche Karriere begann Kieffer im Vertrieb von Ingram Micro als Kundenmanager. Von 2000 bis 2004 war er dort Produktmanager Purchasing und wechselte dann zu Corel, zunächst als Distribution Manager DACH, später als Manager Channel Sales DACH und Senior Manager Channel Sales DACH, Benelux und Skandinavien. Seit 2017 war Kieffer bei Milestone Systems, einem Anbieter von IP-Videoüberwachungssoftware, als Country Manager DACH beschäftigt. In dieser Funktion oblag ihm auch der Ausbau und die Betreuung der Technologiepartner.

Lesetipp: Dracoon baut Partnerprogramm für Enterprise Filesharing auf

"In meinen Augen ist Dracoon mit dem richtigen Produkt zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Ich werde mich dafür einsetzen, dass der mir anvertraute Bereich in enger Zusammenarbeit mit den Partnern zu einer der wichtigsten Umsatzsäulen im Unternehmen wird", erklärt Kieffer.

Laut Arved Graf von Stackelberg, Geschäftsführer Vertrieb & Marketing bei Dracoon, wurde bereits in den ersten Wochen der Zusammenarbeit "wichtige Meilensteine" gesetzt. "Mark Kieffer agiert zu 100 Prozent channelorientiert. Mit ihm konnten wir einen erfahrenen Mann gewinnen, der über ein großes Know-how im Channel- und Partnerbereich verfügt."