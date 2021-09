Hat sich bei Ihnen ein in rosaroten Farben angepriesene Arbeitsstelle in der Realität dann doch nicht Traumjob herausgestellt? Arbeitgeber übertreiben hier und da manchmal etwas, um Bewerbern die Stelle schmackhaft zu machen.

In einem Rekrutierungsvideo hat das Berliner Systemhaus Mahr EDV dies nun satirisch auf die Schippe genommen. Glücklicherweise sind es dann doch nicht die Zombiekollegen, die Jobneulinge mit Flammenwerfern erwarten. Doch sehen Sie selbst, der IT-Dienstleister neue Mitarbeiter für seine Standorte in Berlin, Düsseldorf, Köln, Dresden, Essen, Leipzig und Potsdam gewinnen will:

