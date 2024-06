Der koreanische Hersteller spendiert den 2024er Modellen HDR10 und die Darstellung von bis zu einer Milliarde Farben. Darüber hinaus verfügen sie über Samsungs Intelligent Eye Care-Funktionen, was die Belastung der Augen bei längerem Arbeiten verringern soll. Ebenfalls neu ist One Click Assembly, das - wie der Name verrät - die Montage des Displays mit nur einem Klick und ohne Werkzeug erledigt.

Sieben Displays in drei Serien

Den Samsung ViewFinity S80UD gibt es mit 27 und 32 Zoll Diagonale, 4K-UHD-Auflösung (3840 x 2160 Pixel), 60 Hz Bildwiederholrate und einer maximalen Helligkeit von 350 cd/m². Beide Modelle kommen mit USB-Hub, KVM-Switch für einfaches Umschalten zwischen zwei PCs und einen höhenverstellbaren Standfuß. Zudem können über den USB-C-Anschluss externe Geräte mit bis zu 90 Watt geladen werden. Mit dem integrierten LAN-Anschluss können die ViewFinity S80UD als platzsparende Dockingstation genutzt werden.

Auch der ViewFinity S70D ist in 27 und 32 Zoll erhältlich. Die Serie bietet ebenfalls die 4K-UHD-Auflösung, 350 cd/m² und eine Bildwiederholrate von 60 Hz. Allerdings verzichtet Samsung bei diesen Modellen auf USB C, LAN, die KVM-Funktion, den USB-Hub und den höhenverstellbaren Standfuß, was einen günstigeren Preis erwarten lässt. Mit HDMI und DP 1.2 stehen immerhin zwei Signal-Eingänge für die gleichzeitige Nutzung mit PiP oder PbP zur Verfügung.

Auch in WQHD erhältlich

Die ViewFinity S6-Reihe mit WQHD-Auflösung (2560 x 1440 Pixel) hat ihre Modelle S60UD in den Größen 24, 27 und 32 Zoll auf den Markt gebracht. Neben den Features der neuen S8-Klasse, wie USB-Hub, höhenverstellbarer Standfuß, KVM-Switch und USB-C-Anschluss mit 90 Watt PoD, wurde die maximale Bildwiederholfrequenz auf 100 Hz geschraubt und Daisy Chain integriert.

An Preisen und Verfügbarkeit hält sich Samsung noch bedeckt, einige Modelle sollen jedoch bereits vorbestellbar sein.

