Wenn von KI die Rede ist, wird allen immer gleich alles klar, dass diese Technologie eine gewichtige Rolle in allen Unternehmensbereichen spielen wird. Im Rekruiting wird alles smarter, effizienter, schneller - auch weil die HR-Abteilungen selbst vom Fachkräftemangel betroffen sind. Viele Adjektive, unter denen man sich viel oder eben sehr wenig vorstellen kann. Darum lohnt ein Blick in konkrete Anwendungsfälle, um einen genaueren Eindruck davon zu gewinnen, wie die tägliche Arbeit mit KI wirklich aussieht.

KI in der Mitarbeitergewinnung und Personalplanung

Im Sommer 2024 haben wir deutsche Unternehmen aller Größen gefragt, wie sie die den Einsatz von KI bewerten. Das Bild ist eindeutig: Die Mehrheit der Unternehmen sieht in der Automatisierung alltäglicher Prozesse durch KI eine Chance zur Steigerung der Produktivität. So fördern 50 Prozent der kleinen Unternehmen, 48 Prozent der mittelständischen Betriebe und 41 Prozent der Großunternehmen mit über 1.000 Mitarbeitenden aktiv den Einsatz von KI für Routineaufgaben.

HR-Abteilungen in den Unternehmen sind für ihren Wirkbereich also auch angehalten, KI beispielsweise für die Sichtung von Bewerbungen, die Identifizierung von Kandidaten und Fähigkeiten einzusetzen. Ein praxisnahes Beispiel für den KI-Einsatz in HR-Abteilungen ist der Bewerbungsprozess eines mittelständischen Technologieunternehmens: Ein IT-Dienstleister mit 500 Beschäftigten sucht einen Softwareentwickler für sein Team.

Automatische Erstellung der Stellenanzeige

Ein KI-Tool analysiert bestehende Stellenausschreibungen und erstellt auf Basis von Best Practices eine optimierte Jobbeschreibung.

Die KI prüft die Sprache auf Diversität und Inklusion, um unbewusste Vorurteile zu vermeiden und prüft die Bewerbung auf festgelegte Parameter, die dem Unternehmen wichtig sind, beispielsweise gewaltfreie Sprache.

Vorsortierung der Bewerbungen

Die HR-Abteilung erhält im Anschluss auf die ausgeschriebene Stelle 200 Bewerbungen.

Eine KI analysiert die Lebensläufe und priorisiert Kandidaten nach relevanten Skills, Erfahrung und kultureller Passung und weiteren vom Unternehmen festgelegten Parametern.

Unpassende Bewerbungen werden automatisch nicht weiter priorisiert, während passende Profile in eine Rangliste eingeordnet werden.

Automatisierte Erstinterviews

Die Top-50-Kandidaten erhalten eine Einladung zu einem KI-gestützten Videointerview.

Ein intelligenter Chatbot stellt Fragen zur Motivation und Fachkenntnis.

Die KI analysiert Sprachmuster, Wortwahl und nonverbale Kommunikation, um Soft Skills und kulturelle Passung für das Unternehmen und Branche zu bewerten.

Empfehlungsliste für HR

Die KI erstellt eine Shortlist mit den zehn besten Kandidaten.

HR überprüft diese manuell und lädt die Top-5 zu persönlichen Interviews mit der Fachabteilung ein.

Onboarding mit KI-Unterstützung

Nach der Einstellung erhält der neue Mitarbeitende einen personalisierten Onboarding-Plan.

Eine KI-gestützte Lernplattform empfiehlt relevante Schulungen basierend auf den individuellen Fähigkeiten und Bedürfnissen der Person.

In diesem Idealbeispiel hat sich die Time To Hire (Einstellungsdauer) mitunter um mehr als 40 Prozent beschleunigt, der Kandidaten-Fit ist besser und die HR-Abteilung wurde nicht nur entlastet, sondern arbeitet fortan effizienter.

Hyperpersonalisiertes Mitarbeitererlebnis

Nahezu jeder Mitarbeiter in Unternehmen hat Ziele und Karrierevorstellungen. Gerade in der Leistungsbewertung und bei der Ausgestaltung von Entwicklungspotenzialen haben Unternehmen die Chance, Mitarbeitern durch KI bedarfsgerechter zu begleiten. Dank KI und prädiktiver Analysen können personalisierte Karriereentwicklungspläne erstellt, maßgeschneiderte Vergütungs- und Leistungspakete angeboten und Echtzeit-Feedback zur Leistung bereitgestellt werden.

Das ist vor allem immens wichtig für die sogenannte Mitarbeiterbindung, das Engagement des Einzelnen und somit die Produktivität der gesamten Belegschaft. Gehen wir das erneut an einem konkreten Beispiel durch: Ein internationales Beratungsunternehmen mit 2.000 Beschäftigten möchte die individuelle Karriereentwicklung und Mitarbeiterbindung durch KI optimieren.

Analyse der Mitarbeiterdaten

Ein KI-System analysiert historische Leistungsbewertungen, Projektbeteiligungen und individuelle Karriereziele des Mitarbeiters

Die KI vergleicht diese Daten mit erfolgreichen Karrierepfaden innerhalb des Unternehmens

Erstellung personalisierter Entwicklungspläne

Die KI schlägt für jeden Mitarbeitenden maßgeschneiderte Weiterbildungsmaßnahmen vor

Zum Beispiel: Ein Analyst mit Interesse an Datenanalyse erhält Empfehlungen für KI-gestützte Onlinekurse und interne Schulungen zu Data Science

Echtzeit-Feedback und Leistungsbewertung

Während eines Projekts erhält der Mitarbeitende kontinuierliches, KI-gestütztes Feedback basierend auf Leistungsindikatoren wie Termintreue, Teamarbeit und Innovationsbeitrag

Die KI bietet konkrete Verbesserungsvorschläge, um gezielt an Schwächen zu arbeiten

Dynamische Vergütungs- und Benefit-Gestaltung

Basierend auf der Performance und individuellen Präferenzen schlägt die KI flexible Vergütungspakete vor

Beispielsweise erhält ein leistungsstarker Mitarbeitender die Wahl zwischen einer Gehaltserhöhung, zusätzlichen Urlaubstagen oder einem erhöhten Weiterbildungsbudget

Langfristige Mitarbeiterbindung

Die KI erkennt frühzeitig, wenn Mitarbeitende unzufrieden sind oder sich beruflich verändern möchten

HR kann gezielt Maßnahmen ergreifen, z. B. ein Entwicklungsgespräch oder neue Projektangebote, um Talente im Unternehmen zu halten

Durch den Einsatz von KI hat das Unternehmen seine Mitarbeiter nicht nur effektiver entwickelt, sondern auch langfristig gebunden. Gerade im Wettbewerb um Fachkräfte ist das ein entscheidender Vorteil in der Mitarbeiterbindung.

Mit KI schneller identifizieren, wen das Unternehmen brauchen wird

In unserer Studie "Future Workforce 2030" haben wir 245 Personalentscheider aus Banken und Versicherungen befragt, wie sie sich auf den Fachkräftemangel vorbereiten. Mehr als 60 Prozent der Befragten gaben an, dass offene Stellen das neue Normal werden würden. Die Befragten rechnen mit 10 Prozent und mehr offener Stellen in ihren Unternehmen bis 2030. Mehr als 60 Prozent (61,7 Prozent) gaben dazu an, dass die Personalstrategie nicht ausreiche, um die zukünftigen technologischen und marktbedingten Herausforderungen zu bewältigen.

Gerade für die Personalabteilungen steigt an dieser Stelle der Erwartungsdruck. Die Spezialisten müssen frühzeitig erkennen, welche Kompetenzlücken sich in den Unternehmen auftun werden, wie sie die bestehende Belegschaft weiterbilden müssen, welche Bedarfe sie in Festanstellung in die Unternehmen holen können und an welchem Punkt sie etwa auf externe HR-Dienstleistungen zurückgreifen sollten.

Auch hier hilft ein konkretew Beispiel, das Vorgehen zu verstehen: Eine große Versicherungsgesellschaft mit 5.000 Mitarbeitern weiß, dass künftig mehr Mitarbeiter in den Bereichen Cybersecurity und Datenanalyse benötigen werden.

Vorausschauende Kompetenzanalyse

Eine KI wertet Unternehmenskennzahlen und Entwicklungsfelder aus, um künftige Kompetenzlücken frühzeitig zu erkennen

Auswertungsbeispiel: Die Analyse ergibt, dass in den nächsten fünf Jahren 20 Prozent der IT-Experten des Unternehmens in den Ruhestand wechseln werden, dazu zeigt sich, dass das Unternehmen im Jahr rund 3 Prozent netto der Mitarbeiter an andere Unternehmen verliert

Gezielte Weiterbildung der Belegschaft

Die Arbeitsplatzbeschreibung jedes Mitarbeiters wird überprüft und mit künftigen Aufgabenfeldern abgeglichen, er bekommt im Anschluss ein maßgeschneidertes Weiterbildungsangebot

Beispiel: Ein Mitarbeiter der Versicherung, der bislang im klassischen Kundenservice tätig war, bekommt ein Upskilling-Programm im Bereich Datenanalyse angeboten

Er kann nicht nur effizienter arbeiten, sondern auch durch die vorliegende Datengrundlage noch besser auf die Kundenbedürfnisse eingehen

Automatisiertes Recruiting für offene Stellen

Die KI scannt Jobbörsen und Karriereplattformen wie LinkedIn dauerhaft nach passenden Kandidaten, um sie früh ansprechen zu können

Gleichzeitig wird KI eingesetzt, um Stellenanzeigen zu optimieren und gezielter Fachkräfte anzusprechen

Beispiel: Das Unternehmen hat eine Stellenanzeige für eine IT-Position geschaltet, das Gros der Bewerbungen passt allerdings nur zu 60 Prozent auf die Stelle, es sollten allerdings mindestens 80 Prozent der Anforderung erfüllt sein.

Die KI prüft die Stellenanzeige und identifiziert, warum das Kandidatenprofil aufgrund der Ansprache noch nicht passt oder kommt zum analytischen Schluss, dass die Anzeige optimal platziert ist, der externe Faktor Kandidatenmarkt allerdings nur eine Passgenauigkeit von 60 Prozent erlaube. Das kann beispielsweise bei KI-Rollen der Fall sein, da sich dieses Berufsbild just in der Frühphase seiner Entstehung befindet.

Die Personalabteilung und mit ihr der Chief Human Resources Officer (CHRO) werden diesen Wandel in der Mitarbeitergewinnung- und bindung anführen müssen. Damit dies glückt, werden unterschiedliche Bereiche in den Unternehmen zusammenarbeiten müssen. Die HR-Abteilung wird also integraler Bestandteil und wird mit dem CDO und mit anderen Abteilungen im Unternehmen kooperieren müssen, damit KI im Recruiting ihr volles Potenzial entfalten kann.

