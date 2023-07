Im Rahmen der Vereinbarung schafft DSD Europe als Distributor für den US-amerikanischen Filehoster Dropbox neue Geschäftsmöglichkeiten für Reseller im deutschsprachigen Raum. Die Reichweite von DSD sei der ideale Partner für die Expansionsstrategie von Dropbox, deren Europazentrale in Irland ansässig ist.

Europäische SaaS-Distribution

DSD Europe ist nach eigenen Angaben der erste Distributor, der eine digitale Bereitstellung von Software ermöglicht. Die klar strukturierte, benutzerfreundliche DSD-Plattform erlaubt es IT-Resellern, schnell und einfach Software zu erwerben und sie innerhalb weniger Sekunden ihren Kunden bereitzustellen - unabhängig von der Unternehmensgröße und Lizenzanzahl. Dadurch könne DSD die Produkte und Dienstleistungen von Dropbox für Kunden aus verschiedenen Branchen und jeder Größe leicht zugänglich zu machen.

"Die sichere Cloud-Collaboration-Plattform Dropbox in Kombination mit einer Reihe von innovativen Tools wie Dropbox Sign, Dropbox Capture, dem eben in deutscher Sprache erschienenen DocSend sowie dem KI-gestützten Suchwerkzeug Dash sind für die Zusammenarbeit moderner - selbst global verteilter - Teams absoluter State-of-the-Art", sagt Stan Laurijssen, Direktor bei DSD Europe. "Wir freuen uns sehr auf diese Partnerschaft und darauf, was wir unseren bestehenden und neuen Kunden nun an Werkzeugen anbieten können, um ihre Arbeitsweise zu erleichtern und zu verbessern."

Digitale Transformation fördern

Durch die Zusammenarbeit zwischen Dropbox und DSD soll sich zudem die Verfügbarkeit der Dropbox-Produkte im DACH-Markt weiter verbessern und den Kunden ein Plus an lokalem Support geboten werden. Nutzer könnten mit den Tools ihre Dateien leichter verwalten und nahtlos zusammenzuarbeiten, was wiederum die Produktivität erhöhen und den digitalen Wandel vorantreiben würde, so der Hersteller.

"Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit DSD als offiziellem Vertriebspartner im DACH-Markt", sagt Tim Britt, Director of Sales & Channel EMEA bei Dropbox. "Das Know-how und das umfangreiche Vertriebsnetz von DSD werden eine wichtige Rolle bei unseren Bemühungen spielen, ein breiteres Publikum anzusprechen und unseren deutschsprachigen Kunden noch mehr Support zu bieten. Gemeinsam wollen wir Zusammenarbeit neu definieren und Unternehmen dahingehend bestmöglich unterstützen."