Während in den Charts der meisten anderen Segmente viel Wechsel zu beobachten war, machten bei Drucklösungen wieder dieselben Kandidaten das Rennen wie im Vorjahr - obendrein noch in derselben Reihenfolge. Alle vier wurden etwas besser bewertet als im Vorjahr, obwohl der Notendurchschnitt sich von 1,70 auf 1,73 leicht verschlechterte. Insgesamt beurteilten Anwender 199 Projekte in dieser Kategorie. Die Top-Platzierungen im Ranking sicherten sich IT-Haus und MR Datentechnik - noch vor den Systemhaus-Units der beiden Druckerspezialisten Konica Minolta IT Solutions (ehemals Raber+Mäcker) und Ricoh IT-Services & Solutions.

Trendsetter MPS und Follow-Me-Printing

Follow-Me-Printing ist ein relativ neuer Trend, der sich bei Anwendern zunehmender Beliebtheit erfreut, zählte es doch zu den am häufigsten bewerteten Projekten im Druckerbereich. Follow-me-Printing ist eine interessante Lösung für den Ausdruck vertraulicher Dokumente. Denn der Druckauftrag landet damit nicht für jeden einsehbar im Abteilungsdrucker, sondern in einer virtuellen Warteschleife. Von dort kann er per RFID-Karte mit einem entsprechend vorbereiteten Printer in einem zugangsbeschränkten Raum abgeholt werden.

Weiter auf dem Vormarsch sind auch Managed Print Services (MPS). Unter den Projektbeschreibungen im Bereich Druckmanagement findet sich wiederholt der Name der Berliner Cortado-Tochter ThinPrint. Daneben überwiegen Neuanschaffungen oder Austausch von Druckern unterschiedlichster Anbieter.



Beste Systemhäuser im Bereich "Drucklösungen" Rang: Systemhaus: Schulnote: 1. IT-Haus 1,11 2. MR Datentechnik 1,50 3. Konica Minolta IT Solutions* 1,68 4 Ricoh IT-Services & Solutions 2,08

*) ehemals Raber+Märcker

Quelle: COMPUTERWOCHE 07/2017

