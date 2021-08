Mit DTEN Go & Mate, einem Bundle aus den beiden Produkten DTEN Go und DTEN Mate, bietet der Hamburger AV-Distributor Kern & Stelly Medientechnik GmbH ab sofort eine neue Zoom-zertifizierte Plug-and-Play-Lösung für Meeting-Räume jeder Größe an. Damit sei der Kunde örtlich variabel und im Handumdrehen für interaktive Zoom Room-Konferenzen gerüstet.

Die Audio-Videobar DTEN Go mit vorinstallierter Zoom-Software verwandelt jedes beliebige Display in ein zoomfähiges Konferenzsystem, ohne dass es eines zusätzlichen Notebooks oder PCs bedarf. Drei HD-Cams für einen 160 Grad Erfassungswinkel sowie eine zusätzliche 4K-Kamera garantieren eine hochwertige Videoübertragung. Ein 12-elementiges Mikrofonarray mit bis zu 15 Metern Reichweite, akustischer Echokompensation, automatischer Verstärkungsregelung sowie Rauschunterdrückung sorgt für erstklassige Verständigung.

Schnell einsatzfähig und mobil

Für den Anschluss an das Display verfügt DTEN Go über eine HDMI-Schnittstelle. Dazu kommen ein Ethernet-Port sowie eine 3,5 mm Audio-Buchse über die etwa eine zusätzliche Lautsprecheranlage verbunden wird. Der integrierte USB-Port unterstützt BYOD (Bring Your Own Device) und damit die Anbindung beliebiger Endgeräte.

Die Steuerung erfolgt über das DTEN Mate per 10 Zoll Touch-Control-Display. Es unterstützt die Whiteboard-Funktion von Zoom, wie Freihand-Notizen oder -Zeichnungen. Dadurch können die anderen Konferenzteilnehmer nicht nur in Echtzeit die Inhalte sehen, sondern auch kommentieren und ergänzen. Somit verbinden sich DTEN Go und DTEN Mate zu einem vollwertigen Zoom-Konferenzsystem, das dank Plug-and-Play-Funktionalität räumlich flexibel und innerhalb kürzester Zeit einsatzfähig ist.

„Wir freuen uns, über unseren Distributor Kern & Stelly mit dem DTEN GO & Mate, neben unseren All-in-One-Systemen für jeden Konferenzraum und das Homeoffice, nun auch eine flexible Lösung für bestehende Displays anbieten zu können“, sagt Martin Bauer, Country Manager DACH, EE und Russland bei DTEN. „So lassen sich vorhandene Displays zu interaktiven Whiteboarding- und Videolösungen upgraden, während mit Smart Connect jetzt auch der Mehrwert Bring Your Own Device bei DTEN Einzug hält.“