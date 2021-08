Die DTM Print GmbH, internationaler OEM- und Lösungsanbieter für Spezialdrucksysteme aus Wiesbaden, präsentiert mit dem LX3000e Farbetikettendrucker das neueste Modell des US-Herstellers Primera Technology, Inc. aus Plymouth. Neben dem bewährten Druckmodul aus dem LX910e Farbetikettendrucker besitzt der LX3000e zusätzlich über große Einzelfarbkartuschen und einen wiederverwendbaren Thermo-Tintenstrahldruckkopf.

Drei-Farben-Technologie für mehr Materialien

Die neuen „Big Ink“-Tintentanks für Cyan, Magenta und Gelb nutzen farbstoff- oder pigmentbasierte Tinten, die für Helligkeit, Haltbarkeit und Dichte optimiert sind. Das erzeugte Prozessschwarz sei nun das „schwärzeste Schwarz“, das jemals mit einem Primera (CMY-)Dreifarb-Drucker realisiert wurde, heißt es weiter von DTM Print. Prozessschwarz besitzt eine bessere Wasserbeständigkeit, eine höhere Wischfestigkeit und ist zu einer breiten Palette von Spezial-Etikettenmaterialien kompatibel.

Jede der drei Einzelfarbpatronen fasst 60 ml Tinte. Der vorgefüllte, vom Benutzer austauschbare Druckkopf fasst weitere 42 ml Tinte, so dass insgesamt 222 ml Tinte zur Verfügung stehen. Dabei lassen sich die Tintentanks ohne weiteres Auffüllen des Druckkopfes einsetzen und gewähren so einen unterbrechungsfreien Druckbetrieb.

Drucker, Software und Zubehör

Mit nativen 1.200 dpi schafft der Primera LX3000e eine optische Druckauflösung von 1.200 x 4.800 dpi. Etiketten können mit einer Breite von bis zu 210 mm und einer maximalen Länge von 610 mm bei einer maximalen Druckgeschwindigkeit von bis zu 114 mm pro Sekunde gedruckt werden. DTM Print liefert eine Etiketten-Design-Software für Windows und Mac mit, sowie eine große Auswahl an zugelassenen und getesteten Etikettenmaterialien unter der Marke „Genuine DTM Label Stock“.

DTM Print empfiehlt den LX3000e für ein Druckvolumen von bis zu 10.000 Etiketten pro Tag. Weitere Features des 16,6 Kilo schweren Spezialdruckers sind Ethernet- und USB-Anschluss sowie ein robustes, pulverbeschichtetes Metallgehäuse, welches das Druckerinnere vor Staub und Schmutz in Büro-, Lager- und Produktionsumgebungen schützt. Neben Treiber für Windows 7, 8.x und 10 wird auch ein macOS-Druckertreiber im dritten Quartal 2021 zum Download verfügbar sein.

„Der LX3000e ist ein Desktop-Etikettendrucker, der unser Portfolio an Drucklösungen bestens ergänzt“, sagt Andreas Hoffmann, Geschäftsführer von DTM Print. „Er vereint modernste Tintentechnologie, hervorragende Druckqualität und außergewöhnlich niedrige Druckkosten pro Etikett.“

„Neben Etikettendruckern für unterschiedlich große Produktionsmengen umfasst unsere Produktpalette auch Lösungen für die Etikettenweiterverarbeitung, Etikettierung und Metallic-Folierung, die je nach Kundenanforderungen ausgewählt und angepasst werden können“, fügt Hoffmann hinzu.

Preis und Verfügbarkeit

Der Spezial-Printer Primera LX3000e kommt mit drei Jahren Garantie, Support und Service durch lokale Partner und ist zu einer UVP von 2.895 Euro plus Steuer direkt oder über die autorisierten DTM Print-Vertriebspartner in Europa, im Mittleren Osten und in Afrika erhältlich. Die Auslieferung soll im Spätsommer 2021 beginnen.

Weitere Informationen und Details zum Etikettendrucker finden sich unter diesem Link.