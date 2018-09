Auch wenn die Digitalisierung voranschreitet, werden noch viele Informationen auf Papier gedruckt. Um diese in den digitalen Workflow zu bringen, sind Dokumentenscanner unverzichtbar. So ist das Geschäft mit Dokumentenscannern und den dazu gehörenden Lösungen weiterhin ein Wachstumsmarkt.

Neben den etablierten Herstellern der Branche haben auch Druckerhersteller den Markt für sich entdeckt. Während die Scanner-Platzhirsche jahrelange Erfahrung eines spezialisierten Geschäftsmodells vorweisen können, bringen die Newcomer Know-how aus der Druckerwelt ein.

Beim Systemhauskongress "CHANCEN" 2018 stehen sich mit Fujitsu/PFU und Brother zwei solcher Kontrahenten gegenüber. In einem "Solution Contest" zeigen die Duellanten, warum ihre Lösungen ideal für Fachhändler und Systemhäuser sind. Dabei sollen die Teilnehmer des Kongresses in kurzer Zeit das Wichtigste über die wichtigsten Alleinstellungsmerkmale beider Lösungen erhalten.

Die Reseller sollen so einen Überblick bekommen, was die jeweilige Lösung gegenüber der Wettbewerbslösung auszeichnet, warum es als Vertriebspartner lohnenswert ist, diese Lösung zu vermarkten, für welche Einsatzbereiche sie geeignet ist, welche ergänzenden Dienstleistungen angeboten, welche neue Geschäftsmodelle aufgesetzt oder bestehende Modelle erweitert werden können.

Für Fujitsu/PFU tritt Channel Development Manager Roland Kastner in den Ring. Sein Herausforderer ist Thomas Wolter, Product Manager Scanner bei Brother International. Die Teilnehmer entscheiden dann per Abstimmung, welcher Hersteller überzeugender war.

Wer bei diesem Duell dabei sein will, kann sich noch zur Teilnahme am Systemhauskongress "CHANCEN" am 27. und 28. September 2018 anmelden. Die weiteren Programmpunkte und das Anmeldeformular gibt es unter https://www.systemhauskongress-chancen.de.