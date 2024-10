Auf Verkaufs- und Messeflächen, Werkstätten oder Laboren, in Empfangsbereichen oder öffentlichen Einrichtungen haben Tablets längst Einzug gehalten. Da es im Arbeitsalltag auch mal ruppig zugehen kann, hat die Durable Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG ihr Tablet Holder-Sortiment um die besonders robuste Produktreihe Tough erweitert. Das Unternehmen aus Iserlohn bietet damit die passende Lösung für alle Einsatzbereiche.

Diebstahlsicher mit Kugelgelenk

Die Version für Tisch- oder Wandmontage punktet mit maximaler Beweglichkeit durch ein 360-Grad-Kugelgelenk und einem biegsamen Schwanenhals. Das Stromkabel kann aufgeräumt durch eine spezielle Aussparung geführt werden. Die Multi-Talente für den Point of Sale oder am Informationsplatz verfügen über clevere Diebstahlsicherungen, gerade für den öffentlichen Raum ein wichtiger Aspekt. Die Tablet Holder Tough gibt es als Wand- und Tischversion, als Bodenständer und in einer Ausführung mit Klemme.

Das schwarze Spezialmaterial der neuen Serie besitzt eine hohe Widerstandsfähigkeit und flammenhemmende Eigenschaften. Gummierte Oberflächen schützen das Tablet vor Beschädigungen. Mit doppeltem Diebstahlschutz durch die Verriegelungsmöglichkeit mit integrierter seitlicher Sperre ist kein zusätzliches Schutzgehäuse notwendig. Dadurch kann der flexibel einstellbare Halter alle Tablet-Größen zwischen 7 Zoll und 13 Zoll aufnehmen.

Im rollenden Einsatz, etwa bei der Gebäudereinigung oder in Krankenhäusern, können mit dem Tablet Holder Tough Clamp die Mobile Devices am Transportwagen befestigt werden. Und auch an Regalen im Lager oder Labor ist der Clamp die richtige Wahl, wenn es um die Befestigung an Rohren, Stangen oder Brettern mit bis zu 40 mm Stärke geht. Die spezielle Klemme bietet sicheren Halt für Tablets und punktet ebenso mit extra-robustem Material, Gummierung und Kugelgelenk. Die neue Serie ist auch vom 22. bis 25. Oktober 2024, auf der Orgatec in Köln, Halle 8.1, Stand C019 zu sehen.

Preise und Verfügbarkeit

Das Tablet Holder Tough Sortiment ist für alle Tablets von 7 Zoll bis 13 Zoll geeignet und seit September 2024 im Fachhandel sowie online erhältlich. Der Durable Tough Floor steht für 118,75 Euro in der Liste, der Tough Wall/Table für 77,50 Euro und der Tough Clamp für 66,25 Euro. Die Angaben sind unverbindliche Preisempfehlungen zuzüglich Mehrwertsteuer und gelten nur für Geschäftskunden in Deutschland. Eine Übersicht der lokalen Händler bietet Durable unter diesem Link.