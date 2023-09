Die Durable Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG aus Iserlohn hat die neue Twist-Serie mit Schwanenhals und Kugelgelenk ausgestattet, um einen guten Blickwinkel aus jeder Position zu erreichen. Mit den neuen Tablet-Halterungen lassen sich die mobilen Geräte beliebig drehen, wenden sowie in der Höhe verstellen. Der Schwanenhals ist besonders robust und kann Tablets bis zu 800 Gramm halten, sodass er trotz voller Beweglichkeit immer fest in der gewünschten Position bleibt.

Bodenständig für unterwegs

Je nach Arbeitsumgebung kann der Durable Twist auch als flexibler und stabiler Video-, Foto- und Telefon-Halter für unterwegs dienen. Die Bodenständer-Variante Twist Floor und das Tisch-/Boden-Modell Twist Combi werden zusammengeklappt und unkompliziert in der mitgelieferten Tasche transportiert. Die Klemme für die mobilen Geräte zwischen 4,7 und 13 Zoll ist zusätzlich mit rutschhemmenden Pads für einen starken Halt und zum Schutz vor Kratzern versehen. Praktisch: Das Ladekabel kann durch eine Öffnung in der Klemme angeschlossen werden, falls der Akku-Strom zur Neige geht.

Nicht jeder Tisch ist für das Arbeiten geeignet, wie man seit Homeoffice weiß. Mit der Twist Table Halterung verspricht Durable das Arbeiten, Zoomen und Surfen per Tablet oder Smartphone wesentlich angenehmer zu gestalten. Höheneinstellung bis zu 37 cm, Schwanenhals und Kugelgelenk ermöglichen auch am Wohnzimmer- oder Küchentisch eine ergonomische Haltung. Ein stabiler Tischfuß mit Schutz für die Unterlage garantiert einen sicheren Stand.

Variabel auf dem Tisch und am Boden

Der Twist Floor Bodenständer hat nicht nur einen doppelt so langen Schwanenhals wie das Tischmodell, sein Dreibein-Stativ kann auf eine Höhe von 1,07 bis 1,69 Metern ausgezogen werden. Zusammengeklappt nur 70 cm groß ist der Twist Floor auch in der Freizeit und im Urlaub ein praktischer Begleiter für Tablets und Smartphones, ob für Foto- und Filmaufnahmen oder zum Betrachten von digitalen Inhalten.

Das Twist Combi kombiniert die Eigenschaften der Modelle Table und Floor als Komplettset. Durable empfiehlt es als multifunktionale Lösung für alle Aufnahme- und Wiedergabesituationen - drinnen oder draußen. Wer die Durable Twist Combi dabei hat, kann überall sein Mobile Office aufschlagen oder Videos erleben, verspricht der Hersteller. Bis auf die Bodenplatte passt das gesamte Equipment in die Transporttasche.

Preise und Verfügbarkeit

Die drei verschiedenen Twist-Modelle sollen noch im September 2023 auf den Markt kommen und im Fachhandel, in Online-Shops und bei Durable erhältlich sein. Die Tisch-Halterung Twist Table, der Bodenständer Twist Floor und das kombinierte Tisch- und Boden-Modell Twist Combi sollen je nach Modell zwischen 20 und 50 Euro unverbindliche Preisempfehlung inklusive Mehrwertsteuer kosten.