1992 gründete Christoph Pliete gemeinsam mit Thilo Gukelberger sein Unternehmen, die spätere Dvelop AG. Nun zieht er sich nach 33 Berufsjahren aus dem operativen Geschäft zurück und wechselt in den Aufsichtsrat. Seine Stelle im Dvelop-Vorstand übernimmt der CTO Nico Bäumer, er verantwortet nun das Resort Produktentwicklung. Bäumer ist seit 1998 - mit einer Unterbrechung im Unternehmen tätig: Von Oktober 2017 bis Mitte 2021 sammelte er wertvolle Erfahrungen als "Solution Architect" bei AWS.

Gleichzeitig übernimmt der CEO Rainer Hehmann (seit Mitte 2009 bei Dvelop) die Verantwortung für den neu geschaffen Vorstandsbereich "Delivery und Service Excellence". Stephan Held (seit Oktober 2021 im Unternehmen) bleibt Finanzchef und der ex-Ratiodata-Geschäftsführer Martin Greiwe verantwortet nach wie vor Vertrieb und Marketing.

Auch nach seinem Ausscheiden aus dem Führungsgremium wird Pliete die weitere Entwicklung der Unternehmensgruppe als Aufsichtsrat begleiten und dem Vorstand mit Rat und Tat zur Seite stehen.

Pliete ist es während der letzten drei Jahrzehnte gelungen, Dvelop zu einem führenden europäischen Anbieter von Dokumenten-Management-Systemen (DMS) zu entwickeln. Mittlerweile beschäftigt das Unternehmen deutschlandweit 1.100 Mitarbeiter und versorgt 14.500 Kunden mit der eigenen Software. 400 Vertriebspartnern unterstützen den Hersteller dabei.

Und so bedankt sich Helmut Bäumer, Aufsichtsratsvorsitzender der Dvelop AG, bei Christoph Pliete für seinen mehr als drei Jahrzehnte andauernden Einsatz: "Er hat die ökonomische Erfolgsgeschichte aber auch das Miteinander im Unternehmen von Anfang an entscheidend geprägt. Zugleich wünscht Helmut Bäumer Bäumer dem neuem Vorstandsmitglied Nico Bäumer viel Erfolg in seinem künftigen Wirken.

Auch die Dvelop-Vorstände Stephan Held, Martin Greiwe und Rainer Hehmann bedanken sich bei Christoph Pliete für seine außerordentlichen Leistungen. Sie begrüßen auch ausdrücklich sein künftiges Engagement im Aufsichtsrat. Zudem gratuliert der Vorstand im Namen des gesamten Unternehmens Nico Bäumer zu seiner Beförderung. Nun sei man optimal aufgestellt, um Projekte wie die genAI-Adaption zur Nutzung des Wissens aus Dokumenten anzukurbeln.

Ferner werde Dvelop schon bald eine souveräne Cloud-Infrastruktur zur Verfügung stellen, moderne Subscription-Modelle anbieten und neue B2B2C-Offerten offenlegen.

