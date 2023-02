Die Epson Deutschland GmbH und die Dyanix GmbH haben eine engere Zusammenarbeit für den Vertrieb von Epson Scansystemen vereinbart. Dyanix, ein vor allem in Westeuropa tätiger Großhändler für Scan-Lösungen, ist seit 2023 Distributionspartner für die Regionen DACH, Benelux und Nordics. Ziel der Partnerschaft sei ein deutlicher Ausbau des Projektgeschäftes und eine spürbare Steigerung des Umsatzes, heißt es weiter aus Meerbusch.

Mehr Vertriebsunterstützung und Endkundenaktionen

Zusätzlich werden die bereits derzeitigen Vertriebsaktivitäten mit Partnern von Dyanix intensiviert. Geplante Maßnahmen reichen von der Projektunterstützung über den Pre-Sales Support bis hin zu fokussierten Endkundenaktionen. Zu den primären Zielgruppen gehören neben Unternehmenskunden auch Klienten aus den Bereichen Öffentlicher Dienst, Gesundheit und Behörden.

"Dyanix ist ein führender Lösungsanbieter und ergänzt unser eigenes Angebot an modernen Scansystemen mit einem umfassenden Angebot an Leistungen, um seine Partner auf allen Ebenen zu unterstützen", sagt Christoph Lubinus, Manager Sales Scanlösungen bei Epson Deutschland. "Der Ansatz, nachhaltige und dauerhafte Beziehungen zu Partnern und Kunden zu schaffen und Epson-Scansysteme durch weitere Angebote zu ergänzen, entspricht dabei unseren eigenen Zielen. Zudem werden wir dank dieser Partnerschaft neue Händler gewinnen und auf diese Weise den Anteil der Epson-Scansysteme im Markt nachhaltig erhöhen."

"Epson ist eine schnell wachsende Marke in unseren derzeitigen Märkten, mit einem stark wachsenden Portfolio, was für uns als Distributor und für unser Partnernetzwerk ein Vorteil ist", kommentiert Christiaan Jager, Vice President Sales von Dyanix, die Kooperation. "Mit mehr als 20 Jahren Erfahrung in der Digitalisierungs-Branche glauben wir, dass unsere maßgeschneiderten Dienstleistungen und unser fundiertes Wissen einen echten Mehrwert für gemeinsame Projekte darstellen, insbesondere mit einem so flexiblen und innovativen Partner wie Epson. Ich bin begeistert, neue Reseller in unserem Netzwerk begrüßen zu dürfen und freue mich darauf, gemeinsam mit Epson in mehreren Regionen Europas wertvolle Geschäftsbeziehungen aufzubauen."