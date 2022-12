Die Dynabook Europe GmbH mit Sitz in Neuss zielt mit dem 14 Zoll großen Satellite Pro C40-K und dem Satellite Pro C50-K im 15,6 Zoll-Format auf den Einsteigermarkt der Business-Klasse. Ausgestattet mit den Intel Core Prozessoren der 12. Generation komplettieren sie mit der 13 Zoll-Variante C30-K die Dynabook Satellite Pro C-Serie. Damit eignen sie sich ideal für die Bedürfnisse von KMU und Bildungseinrichtungen, so der Hersteller.

Leistung und Mobilität mit Stil

Beide Modelle verfügen über schlanke und leichte Gehäuse in elegantem Dunkelblau. Der Satellite Pro C40-K wiegt 1,36 Kilogramm, der große Bruder bringt rund 1,52 Kilogramm auf die Waage. Sie sind nicht einmal 1,9 cm hoch und weisen eine antibakterielle Beschichtung in Gehäuse, Tastatur und Clickpad auf. Je nach Modell kommen bis zu 32 GB DDR 4-SDRAM und eine PCIe-SSD-Speicheroption mit bis zu 1 TB zum Einsatz. Die 3-Zellen-Akkus mit 45 Wh halten rund acht Stunden ohne Stromnetz durch.

Das Display der neuen Satelliten lässt sich um 180 Grad aufklappen und ihr Gehäuse verfügt über eine Reihe von Anschlüssen für Konnektivität und Teamwork. Neben dem multifunktionalen USB 3.2 Typ-C-Port, der das gleichzeitige Aufladen und Übertragen von Daten und Videos ermöglicht, sind weitere drei USB 3.2 Typ-A-Ports für Peripheriegeräte vorhanden. HDMI und RJ45 ergänzen die kabelgebundenen Ports. Bluetooth und WiFi 6 sorgen für drahtlose Verbindungen und ein microSD-Kartenleser ist ebenfalls integriert.

Für Audio- und Video-Konferenzen haben die Satelliten eine HD-Webcam und Stereolautsprecher an Bord. Der entspiegelte Bildschirm und ein schmaler Displayrahmen optimieren die Anzeige. Die integrierten Realtek AI-Rauschunterdrückungstools entfernen unerwünschte Hintergrundgeräusche aus belebten Umgebungen - sowohl für Nutzer als auch Meeting-Teilnehmer. Externe Kopfhörer oder ein Mikrofon können ebenfalls angeschlossen werden.

Sicherheit für KMUs und Schulen

Durch die ständige Zunahme von Bedrohungen aus der Cloud, suchen Unternehmen und Bildungseinrichtungen nach robusten und sicheren Endgeräten. Die neuen Satellite Pro C-Notebooks können hier mit starken Sicherheitsfunktionen, wie dem Firmware-basierten Trusted Platform Modul 2.0 zur Verschlüsselung oder der biometrischen Authentifizierung durch Gesicht und Fingerabdruck punkten. Für mehr Privatsphäre gibt es einen Webcam-Shutter und gegen Diebstahl kann ein optionales Sicherheitsschloss verwendet werden.

"Mit den neuen Geräten der Satellite Pro C-Serie bieten wir eine breite Auswahl an Notebooks für verschiedene Business-Ansprüche zu erschwinglichen Preisen", sagt Damian Jaume, Präsident der Dynabook Europe GmbH. "Die neuen Modelle beweisen, dass Geräte der Einstiegsklasse eine Vielzahl an Anforderungen hinsichtlich Leistung, Funktionen und Design erfüllen können, ohne dabei das Budget bis an die Grenze zu belasten. Der Satellite C40-K und der Satellite C50-K fügen sich nahtlos in hybride Arbeits- und Lernumgebungen ein und bieten den Nutzern Produktivität, Konnektivität und Sicherheit, wo immer sie diese benötigen."

Die neuen Satellite Pro C40-K und C50-K Modelle sind laut Dynabook ab sofort erhältlich. Preise und Ausstattungsvarianten sind derzeit noch nicht auf der Homepage publiziert. Unter diesem Link sollten jedoch demnächst weitere Informationen über die Satellite Pro-K-Serie von Dynabook zu finden sein.