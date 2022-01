Die Dynabook Europe GmbH vergrößert ihr Angebot an preisbewussten Business-Notebooks der Satellite Pro C50-Serie. Durch die AMD Ryzen 5- und 7-Prozessoren mit Radeon Grafik sei die 15,6 Zoll-Einstiegsklasse nun vielfältiger aufgestellt und biete eine größere Auswahl an Prozessoren.

Wie ihre Intel-Schwestern wurden die AMD-Varianten der Notebooks ist mit allem ausgestattet was der Arbeitsalltag an Funktionen, Leistung und Bedienkomfort erfordert. Neben den AMD Ryzen 5 5600U- und Ryzen 7 5800U-CPUs sind beim Satellite Pro C50D-B bis zu 32 GB schneller DDR4-Arbeitsspeicher in zwei Steckplätzen und SSD-Speicher bis zu 512 GB im Angebot.

Auch optisch ein Blickfang, unterscheiden sich die AMD-befeuerten Satellite Pro C50D-B nicht von der Intel-Variante. Wie ChannelPartner hier berichtete, ist nicht nur das elegante, dunkelblaue Gehäuse identisch, sondern auch Maße, das Gewicht von rund 1,9 Kilogramm, Tastatur und die entspiegelten Display-Varianten in 15,6-Zoll mit FHD oder HD. Die Akkulaufzeit soll laut Dynabook je nach Nutzung bis zu 10,8 Stunden betragen können.

Sicherheit und Konnektivität im Mittelpunkt

An Anschlussoptionen bringt der Satellite Pro C50D-B eine USB-Type-C-Buchse mit Lade und Anzeigefunktion mit, 2 USB Type-A 3.1-Ports, ein HDMI-Anschluss sowie Gigabit-LAN und einen microSD-Kartenleser mit. Gefunkt wird mit WiFi 802.11ac und Bluetooth 5.0. Ebenfalls dabei sind eine HD-Webcam, Stereolautsprecher und ein integriertes Cortana-fähiges Mikrofon.

Das Firmware-basierte Trusted Platform Module (TPM) 2.0 verschlüsselt vertrauliche Angaben auf dem Gerät und Kennwörter für Benutzer- sowie Administrator verhindern einen unerwünschten Zugriff. Ein Steckplatz für das optionale Kensington-Schloss erschwert bei Bedarf den Geräteklau.

"Wir bei Dynabook sind ständig bestrebt, unseren Kunden die bestmögliche Auswahl an mobilen Lösungen und einen Mehrwert für deren Bedürfnisse zu bieten", sagt Damian Jaume, Präsident der Dynabook Europe GmbH. "Durch die Einführung des Satellite Pro C50D-B mit AMD-Prozessortechnologie bieten wir allen Unternehmen, unabhängig von ihrem IT-Budget, den Zugang zu zuverlässiger und vielseitiger Technologie an."

Die Satellite Pro C50-Serie mit AMD-CPUs wird voraussichtlich im Februar 2022 zu unverbindlichen Preisen ab 889 Euro inklusive MwSt. in Deutschland erhältlich sein. Weitere Informationen zum Dynabook Notebook-Portfolio gibt es hier auf der Herstellerseite.