Die Dynabook Europe GmbH in Neuss ergänzt mit dem leichten und eleganten Duo ihre bewährte Tecra-Reihe. Beide Notebook Modelle sollen in Deutschland ab Ende April 2022 erhältlich sein, bis dahin sollten dann auch die Preise bekanntgegeben werden. Die neuen Tecras verfügen über Windows 11 Pro, das von Intel Core CPUs der 12. Generation befeuert wird.

Die RAM- und SSD-Kapazitäten reichen je nach Option auf bis zu 32 GB mit 2x SO-DIMM DDR4 3200-Modulen und maximal 1 TB SSD-Speicher. Die Intel Iris Xe-Grafiktechnologie steigert die Leistung bei gleichzeitiger Reduktion der Lüftungsgeräusche, für die ein von Dynabook entwickeltes, leises Doppellüfter-Kühlungssystem verantwortlich zeichnet. Auch die Akkulaufzeit von bis zu 10,4 Stunden und eine Schnellladefunktion, die den Akku in nur 30 Minuten auf 40 Prozent auflädt, sind auf der Höhe der Zeit.

Sicherheit und einfache Verwaltung

Die Microsoft Secured-Core PC ausgezeichneten Tecras, haben ein eigenes BIOS mit umfangreichen Sicherheitsfunktionen. Mit TPM 2.0, Verschlüsselung und einer optionalen Authentifizierung via Fingerabdruck oder Gesichtserkennung sind Nutzer zudem vor Daten- und Identitätsdiebstahl geschützt. Die Webcam-Schiebeblende und ein optionales Smartcard-Lesegerät bieten bei Bedarf zusätzlichen Schutz.

Für eine einfache Administrierbarkeit sorgt die Intel Active-Management-Technik, mit der Admins die Tecra-Geräte ganz bequem via Remote verwalten können. Selbiges gilt für das firmeneigene BIOS von Dynabook, das sich aus der Ferne aktualisieren lässt und so ein hohes Maß an Sicherheit gewährleistet.

Komfortables und stilvolles Arbeiten

Der Gehäusedeckel mit markanter Wellenstruktur und antibakterieller Beschichtung in Mystic Blue weist Keime ab und schützt Nutzer vor 99 Prozent aller Bakterien. Die Bildschirme im schmalen Rahmen sind entspiegelt und lassen sich für eine gemeinsame Betrachtung bis zu 180 Grad ausklappen. Optional ist auch ein Touchdisplay erhältlich.

Eine große, abgesenkte hintergrundbeleuchtete Tastatur mit ClickPad oder dem optionalen SecurePad sorgt bei beiden Geräten für komfortables Tippen, beim Tecra A50-K hilft zudem der Ziffernblock. Geprüft nach Militärstandard versprechen die Tecras Qualität und Langlebigkeit. Kunden, deren Geräte mit der Dynabook Reliability Guarantee ausgestattet sind, erhalten im Schadensfall nicht nur eine kostenlose Reparatur sondern auch die volle Rückerstattung des Kaufpreises.

Besser verbunden mit KI

Zur Steigerung der Produktivität hat Dynabook das Tecra Duo mit KI-Funktionen ausgestattet, die etwa die Geräuschreduzierung durch die Dual-Mikrofone verbessern. Ebenfalls wurde die HD-Webcam samt Gesichtserkennung mit KI-Unterstützung ausgestattet. In Kombination mit hochwertigen Stereolautsprechern und DTS sollen so Video- und Audiokonferenzen störungsfrei ablaufen können.

Die anschlussfreudigen Tecras besitzen zwei Thunderbolt 4-fähige USB Type C-Buchsen für schnelles Laden, hohe Datenübertragungsraten und den Anschluss von bis zu vier Monitoren. Weitere Schnittstellen sind HDMI 2.0, LAN, zusätzliche USB-A 3.2-Ports sowie ein MicroSD-Steckplatz. Kabellos übertragen wird per Intel Ax211 2x2 Wi-Fi 6E Standard sowie mit Bluetooth 5.2.

"Unsere Tecra Modelle sind seit 35 Jahren bekannt für ihre Robustheit, Mobilität und ihr Design", sagt Damian Jaume, Präsident der Dynabook Europe GmbH. "Die neuen Geräte Tecra A40-K und Tecra A50-K verfügen über zahlreiche Verbesserungen, die unsere Vision für den B2B-PC-Markt und zukünftige Geräte widerspiegeln. Wir wollen Unternehmen und ihren Mitarbeitern die richtigen Werkzeuge für eine ununterbrochene Produktivität, Kreativität und Zusammenarbeit zur Verfügung stellen, wo immer auch ihr Arbeitstag sie hinführt."

Weitere Informationen zur aktuellen Tecra-Reihe stellt Dynabook unter diesem Link zur Verfügung.