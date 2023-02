Noch gibt es kein offizielles Statement, doch die Indizien sprechen dafür, dass bei Dynabook zumindest hierzulande vor dem Aus steht. Wie Händler gegenüber ChannelPartner berichten, haben Shops bei den Distributoren die Produkte ausgelistet. Aus Distributionskreisen heißt es, dass die Sparte "vermutlich eingestellt" wird.

Dynabook ging aus der ehemaligen Toshiba-Notebook-Sparte hervor und gehört mittlerweile zu Sharp. Hinter Sharp steht schon länger der chinesische Auftragsfertiger Foxconn. Noch aus Toshiba-Zeiten stammen die Bezeichnungen der Modellreihen "Satellite" und "Portegé". Zudem führt der Hersteller mit "DynaEdge" eine Assisted-Reality-Lösung im Lieferprogramm.

Dietrich Büchner ist nicht mehr im Unternehmen

Auch auf der Beschaffungsplattform IT-Scope sieht es dünn bei Dynabooks aus. So sind beispielsweise die erst zum Jahresende angekündigten Geräte der Satellite Pro C-Serie nicht verfügbar.

Auch personell gibt es Veränderungen: Der bisherige DACH-Chef Dietrich Büchner ist laut seinem LinkedIn-Profil seit Ende Januar nicht mehr im Unternehmen und hat nun "Looking for a new challenge" als Status angegeben. Eine Reihe von Mitarbeitern soll seit Ende 2022 freigestellt worden sein. Einer der ehemaligen Mitarbeiter berichtet, dass es der Plan gewesen sei, die Geschäftstätigkeit fortzuführen. Über das Wie seien sie aber nie informiert worden. Man wollte weitermachen, aber auf anderem Wege, eventuell in einem direkten Vertriebsmodell.

Im Gespräch mit ChannelPartner berichtete der bisherige DACH-Chef noch im Juni 2022 von etwas 1.000 registrierten Fachhändlern. Diese sollten möglichst im Rahmen des Partnerprogramms in einen Partnerstaus konvertiert werden. Dazu wollte der Hersteller das Partnerprogramm überarbeiten und die Einstiegshürden senken, um es auch es auch für Einsteiger zu ermöglichen, günstige Einkaufkonditionen zu bekommen. Nun scheint der indirekte Vertriebskanal bei Dynabook keine Rolle mehr zu spielen.

Jedenfalls sind die auf der Webseite genannten Telefonnummern nichtmehr zu erreichen. Die bisher zuständige PR-Agentur ist nicht mehr für Dynabook tätig. Eine an die zuständige Ansprechpartnerin gerichtete Anfrage ist bisher unbeantwortet.

Inoffizielles Schreiben an die Distribution

In einem inoffiziellen Schreiben an die Distribution, das ChannelPartner mittlerweile vorliegt, ist von "Umstrukturierung der Geschäftstätigkeit in EMEA" die Rede. Man wolle die Geschäfte in der Region "wieder auf Wachstumskurs" bringen.

Darin heißt es auch, dass Dynabook in Deutschland, Österreich, Benelux, Portugal und Italien keine lokale Vertriebsorganisation mehr unterhalten wird. Damit verabschiedet sich der Hersteller in Deutschland und vielen anderen europäischen Ländern vom zweistufigen Vertriebsmodell. Es soll aber weiterhin für Reseller und Distributoren die Möglichkeit geben, direkt bei Dynabook Ware zu bestellen, die dann aber erst produziert wird. Da Dynabook zu Sharp gehört, untersuche man derzeit auch Möglichkeiten der Zusammenarbeit mit weiteren Unternehmen der Sharp-Gruppe.

Wie künftig Garantie und Service abgewickelt wird und bestehende Projekte und Flotten organisiert werden sollen, darüber ist noch nichts bekannt. Sobald der ChannelPartner-Redaktion weitere Informationen vorliegen, werden wir darüber berichten.

