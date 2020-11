Die Neusser Dynabook Europe GmbH hat mit dem Portégé X30W-J das derzeit leichteste 13,3 Zoll Convertible mit Intel Core Prozessoren der 11. Generation vorgestellt. Das 2-in-1-Gerät mit einem Gewicht von nur 989 Gramm basiert auf der Intel Evo Plattform des Innovationsprogramms „Project Athena“.

Im Dynabook werkeln die neuesten Varianten der 10nm Quad-Core i5 und i7 Intel Core-Prozessoren in Verbindung mit bis zu 32 GB Zweikanal LPDDR4x-Speicher mit 4.266 MHz Takt. Unterstützt durch die PCIe-SSD mit einer Kapazität von bis zu einem Terabyte sowie der optionalen Intel Iris Xe Grafik, steht einem erfolgreichen Arbeitstag nichts mehr im Weg.

Allzeit bereit mit der Intel Evo-Plattform

Dank der Akkulaufzeit von bis zu 16 Stunden und Schnellladefunktion bleibt das Dynabook Portégé X30W-J lange ohne Steckdose einsatzbereit. Gesichtserkennung und Fingerabdrucksensor erleichtern das sichere Entsperren, während Instant On die Boot-Zeit deutlich minimiert und das Betriebssystem schneller hochfährt.

Als Tablet umfunktioniert bietet das Notebook in Verbindung mit Windows Ink und einem optionalen AES Stylus-Stift ein nahezu natürliches Schreiberlebnis. Für maximalen Komfort ist die Tastatur während der Nutzung des Stiftes automatisch deaktiviert, um versehentliche Tastenschläge zu vermeiden.

„Die Einführung der neuen Intel Evo Plattform ist ein bedeutender Meilenstein für die Industrie, um die hohen Anforderungen von Business-Nutzern zu erfüllen, und liefert die perfekte Basis für die Entwicklung neuer Geräteklassen“, so Damian Jaume, Präsident der Dynabook Europe GmbH. „Der Portégé X30W-J bietet Anwendern alles, was sie für umfassende Produktivität und Kreativität im Geschäftsalltag benötigen – flexibel und ortsunabhängig.“

Perfekt für maximale Konnektivität

Hinsichtlich der Verbindungsvielfalt geht Dynabook keine Kompromisse ein und sorgt mit WiFi-6 und Bluetooth 5.1 für Anschluss an die drahtlose Peripherie. Über zwei Thunderbolt 4-fähige USB Type-C-Anschlüsse lassen sich gleichzeitig Daten übertragen sowie externe Geräte anschließen und aufladen. Darüber hinaus sind ein HDMI-Anschluss in Originalgröße, ein USB 3.1 Type-A-Port, Audio-Anschluss sowie ein microSD-Kartensteckplatz an Bord. Optional ist auch ein LTE-Modul für noch mehr Flexibilität erhältlich.

Um auch für Videokonferenzen bestens gerüstet zu sein wurden mit Harman Kardon-Lautsprechern, Dolby Atmos zur Klangverbesserung, rauschunterdrückende Doppelmikrofone sowie einer Acht-Megapixel Weitwinkel-Kamera hochwertige Zutaten für ein perfektes Audio-/Video-Erlebnis installiert.

Außerordentliches Design und Premium Qualität

Das Mystic Blue-Gehäuse mit schmalem Bildschirmrahmen soll Premium-Qualität auch bei Optik und Haptik vermitteln. Das matte IGZO FHD-Touchdisplay der Mutter Sharp punktet mit einer Helligkeit von 460 NIT, niedrigem Stromverbrauch und robustem Corning Gorilla Glas. Die beleuchtete Tastatur mit großen Tastenkappen sorgt für ein komfortables Schreibererlebnis, ebenso wie das TouchPad, das sich wie Glas anfühlt. Optional ist ein SecurePad mit Fingerabdruckleser erhältlich.

Zusammengehalten wird das Ganze durch ein Magnesium-Chassis, welches sich laut Hersteller im MIL-STD-810G-Test als besonders robust erwies. Das verbesserte Airflow-Kühlsystem von Dynabook sowie die neu gestalteten Gummifüße kümmern sich um Kühlung und Stabilität.

Sicherheit, Garantie und Preis

Dynabooks Portégé X30W-J reiht sich in das Portfolio der Secured-Core PCs ein und erfüllt interne wie externe Sicherheitsstands. So sind Nutzer durch hauseigenes BIOS, Verschlüsselung und einer Authentifizierung über Gesichtserkennung und Fingerabdruck geschützt. Eine Webcam-Abdeckung und ein Security Lock-Steckplatz sorgen für zusätzliche Sicherheit.

Außergewöhnlich ist die Reliability Guarantee für Investitionssicherheit: Sollte innerhalb des ersten Jahres ab Kaufdatum beim Notebook ein Defekt auftreten, übernimmt Dynabook im Rahmen der Reliability Guarantee nicht nur die Reparaturkosten des Gerätes, sondern erstattet darüber hinaus den gesamten Kaufpreis, verspricht der Hersteller.

Das Dynabook Portégé X30W-J Convertible soll in Deutschland voraussichtlich ab Ende November 2020 zu unverbindlichen Preisempfehlungen ab 1.800 Euro inkl. MwSt. in der günstigsten Ausstattung erhältlich sein.