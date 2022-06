Unternehmen im Bereich E-Commerce kommen heute ohne digital-basierte Dienstleistungen nicht mehr aus, denn die B2B- und Customer-Journey findet inzwischen zum größten Teil online statt und ist in hohem Maße automatisiert. Deshalb brauchen E-Commerce-Unternehmen immer öfter Tools beziehungsweise Software, mit denen sie ihren Kunden zum Beispiel bei Customer-Service, IT-Security oder Produktversicherungen umfassende Leistungen bieten können. Im Folgenden werde vier Unternehmen vorgestellt, die mit solchen Lösungen arbeiten, um die Ansprüche ihrer Kunden zufriedenzustellen.

Commerce- und Customer Service-Software

Die in Hamburg gegründete Novomind AG ist auf Commerce- und Customer Service-Softwarelösungen spezialisiert und mit ihrer Technologie weltweit aktiv. Das Unternehmen gehört mit seinen Entwicklungen zu den europäischen Technologieführern auf seinem Fachgebiet. Mehr als 400 Mitarbeiter betreuen ca. 250 Unternehmen in Europa und Asien.

Als Hauptarbeitsfelder nennt das Unternehmen den Online-Handel sowie die elektronische Kundenkommunikation und hat darauf sein Portfolio ausgerichtet. Zu diesem gehören kundenindividuelle E-Business-Lösungen, E-Commerce-Produkte wie Online-Shops, PIM (Product Information Management) sowie Marktplatzintegrationen. Darüber hinaus entwickelt novomind auf Wunsch auf den Kunden zugeschnittene Lösungen für Kontakt- und Service-Center.

Wesentliche Komponente bei allen Lösungen ist Künstliche Intelligenz (KI). Die Entwicklung von KI-Technologie ist Bestandteil der Gründungsgeschichte. Ebenso wichtig wie die Entwicklung von Lösungen ist bei novomind die Unterstützung der Kunden und Partner bei Integration und Nutzung der Software in den Bereichen Commerce und Customer Service.

Aus diesem Grund beinhaltet das Portfolio an Professional Services nicht nur die umfassende Beratung bezüglich der Gesamtarchitektur und Integration der Software-Produkte, sondern auch die termintreue Umsetzung von größeren Projekten. Ziel ist es, dass jeder Kunde und Partner die für ihn optimale Systemlösung bekommt. Dazu bietet das Unternehmen eine Reihe von Produkten an, zum Beispiel Novomind iShop und Novomind iAgent

Bedarfsorientierte Versicherungen

Das im Jahr 2016 in Rostock gegründete Insurtech Hepster bietet ein neues Konzept für Versicherungen an. Das Team um die Gründer Hanna Bachmann, Christian Range und Alexander Hornung hat ein API-gesteuertes Ökosystem geschaffen, mit dessen Hilfe Unternehmen auf ihre Anforderungen zugeschnittene Versicherungen in ihr eigenes Angebot integrieren können.

Hepster nennt das Konzept "Embedded Insurance". Das Portfolio beinhaltet Mobilitäts-, Elektronik-, Ausrüstungs-, Reise-, Tier- sowie Unfallversicherungen. Zwischen 2017 und 2022 hat das Unternehmen mehr als 1.600 Partner und über 150.000 Kunden überzeugt. Das ist vor allem durch die etwa 300 maßgeschneiderten Versicherungsprodukte gelungen.

Das Konzept von Hepster berücksichtigt auch, dass Versicherungen längst keine "Stand-Alone-Produkte" mehr sind, sondern immer häufiger nur eine Komponente in einem größeren Paket darstellen. Aus diesem Grund zielt das Modell darauf die Einbindung von neu entwickelten Versicherungen in die Customer Journey des jeweiligen Partnerunternehmens neu zu gestalten.

Der Anspruch von Hepster ist es, Partnern oder Kunden jede Versicherung so zu präsentieren, dass es ihnen sinnvoll erscheint, die gewählte Versicherungsvariante in ihr Portfolio aufzunehmen beziehungsweise abzuschießen und zu nutzen. Für Risikoträger und Versicherungsnehmer ergeben sich durch das neue Konzept in den Bereichen Buchung, Verwaltung, Meldung sowie Abrechnung von Schadensfällen deutliche Vereinfachungen.

Full Service Plattform für E-Commerce-Marken

Bei AMZscale handelt es sich um eine schnell wachsende Full Service E-Commerce-Plattform. Das 2016 von Maurice Glissmann und Daniel Vogler gegründete Startup baut nicht nur eigene Marken, sondern bietet diese Dienstleistung auch seinen Kunden an. Ein Wesensmerkmal ist, dass AMZscale erfolgreiche Marken für den Online-Handel über seine Plattform nahezu vollständig digital entwickelt und sie dann mit größtmöglicher Geschwindigkeit weiter auf- und ausbaut.

Unternehmern und Investoren im Online-Business Erfolg erhalten von AMZscale einen Rundum-Service. Das bedeutet, dass von der Produktidee über die Warenbeschaffung, bis hin zum Marketing alle Aufgaben übernommen werden. Darüber hinaus kümmert sich das Unternehmen um wichtige Fragen wie Internationalisierung und Finanzierung. Als Gesamtdienstleistung werden also sämtliche Tätigkeiten ausgeführt, die für einen Aufbau und eine Skalierung von erfolgreichen E-Commerce Marken existentiell sind.

Marken aufzubauen und zu skalieren ist aber nur ein Bereich, in dem AMZscale tätig ist. Inzwischen ermöglicht das Unternehmen mit AMZscale Invest Investoren den Zugang zum E-Commerce-Markt als passives Investment. Amazon-Seller können sich mittels Tokenisierung sehr schnell, ohne Beteiligung einer dazwischengeschalteten Bank oder eines Notars, frisches Working Capital besorgen. Diese Single-Point-Solution unterstützt die Unternehmen also dabei, am immer umkämpfteren, größeren und komplexeren E-Commerce Markt zu bestehen.

Investoren, Privatpersonen, Kleinanlegern oder institutionelle Investoren können bei AMZscale Invest digitale, handelbare Genussscheinen (auch Security-Token genannt) erwerben. Dabei handelt es sich um Blockchain-basierte Anteile von erfolgreichen Marken. Im Gegenzug erhält die Marke auf neue Art schnell und unkompliziert Kapital, das sie für die Expansion benötigt.

Das Unternehmen will so auch Personen ohne langjährige Erfahrung und umfassendes Finanzwissen am Boom des E-Commerce Markts teilhaben lassen und Probleme bei der Kapitalgewinnung ausräumen. Zusammengefasst reduziert AMZscale die Eintrittsschwelle zum E-Commerce Markt deutlich.

IT-Security im E-Commerce

Im Bereich der IT-Sicherheit ist Link11 in Europa ein wichtiger Anbieter im Bereich des Schutzes von Webservern und Infrastrukturen vor Cyberangriffen. Seinen Hauptsitz hat das Unternehmen in Deutschland, unterhält aber weitere Standort in Europa, Nordamerika und Asien. Ziel der Link11-Entwicklungen ist es, Unterbrechungen von Geschäftsprozessen zu vermeiden sowie die Cyber-Resilienz von Unternehmen durch den Schutz ihrer Business-Netzwerke und kritischen Anwendungen zu stärken. Das Unternehmen bietet dazu unterschiedliche Sicherheitsleistungen an, darunter Web- und Infrastruktur-DDoS-Schutz, Bot-Management, Zero-Touch-WAF (Web Application Firewall) und Secure-CDN-Services.

Analysten von Frost & Sullivan und Gartner sind der Auffassung, dass Link11 eine qualitativ hochwertige Absicherung zur Verfügung stellt, die sich über alle relevanten OSI-Layer erstreckt und in wenigen Sekunden gegen sämtliche - auch unbekannte Formen - von DDoS-Attacken vorgehen kann. Der patentierte DDoS-Schutz des Unternehmens bildet hierfür die technologische Grundlage. Dieser Schutz arbeitet auf Basis von maschinellem Lernen und konsequenter Automation.

Link11 verfügt über ein eigenes, weltweites Multi-Terabit-Netzwerk, zu dem augenblicklich 43 PoPs (Points Of Presence) gehören. Dieses Netzwerk verbindet die DDoS Filter Cluster miteinander. Es wird vom Link11 Security Operations Center 24 Stunden täglich überwacht. Das Unternehmen ist vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) als qualifizierter Anbieter für den DDoS-Schutz von kritischer Infrastruktur anerkannt. Im Bereich Datensicherheit belegt die ISO-Zertifizierung 27001 die Einhaltung hoher Standards.

Für jede Herausforderung gibt es eine Lösung

Das Leben lehrt, dass es für jeden Topf den passenden Deckel gibt. Ebenso gibt es für jede unternehmerische Herausforderung eine passende Lösung. Auf den Bereich E-Commerce übertragen bedeutet dies, dass für jede Form von Anforderung von einem innovativen Unternehmen eine entsprechende Lösung entwickelt wird. Die hier vorgestellten Unternehmen sind Beispiele dafür, wie mithilfe von KI, einem API-gesteuerten Ökosystem oder moderner Plattformtechnologie Anforderungen in Lösungen verwandelt werden, die Unternehmen und Kunden gleichermaßen Vorteile bieten und das Leben deutlich erleichtern.