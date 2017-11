Ende Oktober 2017 hat e-Spirit einen Award von AWS erhalten (ChannelPartner berichtete), nun erfahren wir, dass sich der Digitalisierungsspezialist auch noch personell verstärkt.

E-Commerce und mehr

Christopher Goth ist neuer Vice President E-Commerce EMEA bei e-Spirit. Auf dieser neu geschaffenen Position soll der Manager die Marktposition von e-Spirit im Bereich E-Commerce ausbauen. "Gerade im E-Commerce-Bereich sind in den vergangenen Jahren enorme Marktpotenziale entstanden. Viele Unternehmen wissen mittlerweile, dass guter Content im Online-Handel das Differenzierungsmerkmal schlechthin ist", erklärt der frischgebackene E-Commerce-Vizepräsident. "Enger Kundenkontakt ist uns sehr wichtig, denn nur so können wir auch in Zukunft die besten Lösungen für die Online-Performance unserer Anwender liefern", so Goth weiter. Auf diese Weise möchte sich e-Spirit als Wegbereiter für innovatives digitales Marketing positionieren.

Vor seinem Wechsel zu e-Spirit arbeitete Christopher Goth bei Softwareherstellern wie Hortonworks und Tibco, wo er verschiedene Positionen im Vertrieb und Business Development bekleidete.

Langfristige Partnerschaften im Fokus

Ab sofort verantwortet Alexander Rembecki, Vice President Channel & Alliances EMEA bei e-Spirit, die strategische Planung und das Management des Partnernetzwerks sowie den Ausbau der Partnerlandschaft in der Region. Rembecki verfügt über mehr als zwölf Jahre Erfahrung im Bereich Partnerentwicklung - insbesondere bei großen IT-Konzernen wie Dell und Huawei.

"Wir setzen uns mit voller Kraft dafür ein, die enge Kooperation mit Implementierungspartnern, Resellern, Systemintegratoren und Werbeagenturen weiter zu intensivieren", erläutert der Channel-Spezialist Rembecki. "So können wir im eingespielten Verbund den Kundennutzen erhöhen." Rembecki kommt von evolia, wo er zuletzt als Head of Business Development & Alliances tätig war.

