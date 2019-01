Pünktlich zum siebten Geburtstag wächst E-Square, das internationale Netzwerk der Verbundgruppe Electronic Partner (EP), weiter und zählt nun 16 Mitgliedsunternehmen aus 15 Ländern. Aus Italien stößt der E-Commerce-Händler ePrice zu dem Handelsnetzwerk. Das Unternehmen betreibt den größten virtuellen Marktplatz Italiens und hat diesen auch für andere europäische Händler geöffnet.

Raul Stella, Managing Director von ePrice Operations, erläutert die Positionierung des Unternehmens: "ePrice war der erste Online-Einzelhändler für Unterhaltungselektronik auf dem italienischen Markt. Wir haben unsere schnelle Entwicklung und unser Wachstum fast ausschließlich mit eigenen Mitteln erreicht. Jetzt freuen wir uns darauf, unsere Erfahrungen mit den E-Square Mitgliedern zu teilen und vom Austausch mit den Omnichannel-Händlern im Netzwerk zu profitieren."

Ein weiteres Mitglied hat E-Square in Spanien gewonnen: Optimus, eine Gruppe zu der in Spanien Einzelhändler und Fachhändler der Marken Master Cadena, Mi Electro, Master Kitchen und Pascual Marti gehören. Die Gruppe wächst seit mehreren Jahren in Folge - dank einer erfolgreichen Omni-Channel-Strategie und dem klaren Fokus auf das Premiumsegment. Neben der "Grupo Segesta" ist Optimus das zweite Mitglied von E-Square in Spanien.

"Die Händler bei Optimus legen großen Wert auf einen attraktiven Point of Sale und einige gehören damit zu den Vorreitern in Spanien. Wir freuen uns, Teil dieses großartigen europäischen Netzwerks zu sein und mit unserem Engagement dazu beizutragen, eine stärkere Gruppe zu bilden. Selbstverständlich sind wir gespannt, auf innovative Einzelhandelslösungen, die von anderen E-Square-Mitgliedern entwickelt wurden", erläutern Pascual Marti und Antonio Perez, Joint Managing Directors von Optimus.

Vorteile auch für deutsche EP-Partner

"Wir begrüßen Optimus und ePrice sehr herzlich bei E-Square", erklärt Paul Tyson, Managing Director von E-Square. "ePrice nimmt schon jetzt eine führende Position im italienischen Markt ein und kann diese durch die Wachstumsraten im dortigen Onlinehandel sicherlich noch ausbauen. Gleichzeitig beweist Optimus durch eine klare Markenstrategie, wie sich in einem schwierigen Markt fortgesetzt Erfolge erzielen lassen. Beide Marken sind bestens aufgestellt und mit ihren individuellen Schwerpunkten eine große Bereicherung für E-Square."

"E-Square hat das Ziel, durch gemeinsame Projekte, Best-Practise-Austausch und Langzeitkooperationen mit Lieferanten die Position der einzelnen Mitglieder zu stärken. Die vielfältigen Lösungsansätze aller Partner in ihren jeweiligen Heimatmärkten bilden einen spannenden Erfahrungspool - auch für die Mitglieder der Verbundgruppe Electronic Partner in Deutschland", ergänzt Karl Trautmann, Managing Director E-Square und Vorstand Electronic Partner.